В письме, где угрожали главе ГКНБ, упоминается вдова Чыныбая Турсунбекова

Сегодня, 20 ноября, Камчыбек Ташиев сообщил о поступивших в его адрес угрозах. В обнародованном тексте упоминается вдова покойного экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова. 24.kg публикует письмо без изменений, сохранив авторскую орфографию и пунктуацию.

«Здравствуйте.

За это время с моего пребывание вашу страну. Я начал вести разведку собирал данные на всех руководителей и чиновникам чтобы узнать уровень и знания на что они будут готовы если мы столкнёмся. Мне стало весьма интересно когда общался с вашими чиновниками и ихними сотрудниками я всегда себя представлял как писатель журналист. Ведь всю информацию которая мне нужно было я без труда собрал за оплату но каждый раз информацию перепроверял, я одну задачу давал на троих или на двоих зависел от сложности информации денег не жалел чтобы потом при выполнение задачи не было не штатных ситуации. Потом полученную информацию сравнивал насколько точность и на правдивость. Ездил на юг там у вас очень красиво и отлично мне понравилась, еще был там откуда вы родом на юге мне про вас рассказали только положительные отзывы после этих разговоров населением у меня начались изменения в мыслях и чувство к вам. А так же изучил состав семьи всех руководителей и вашу, где и в каких городах и сёлах расположен и живут чем занимаются куда ходят количество и состав семьи короче изучил до самой ниточки.

Как только изучив состояние, состав и место.

положение всех родственников руководящего состава силовых структур а так же руководителей областей, районов и сёл. Каждому руководителю по отдельности было передано разными способами такие письму с объяснением и требованием о не разглашение письма которые они у нас получили если в день митинга против народа поднимут личный состав силовых структур то сильно и жёстко будет наказан или пострадают ихние дети жёны кого они больше всего уважают. мы во время наблюдения за вами и за вашими родственниками всё заметили фиксировали, в случае чего куда и как нанести удар.

После получения письмо некоторые пытались показать себя но мы сразу же поставили на место. Когда раздавали письмо мы за каждым со всех сторон следили не жалея финансы в этом нам помогли бывшие сотрудники они честно не знали ни чего так как мы им хорошо платили следили и вели слежку, по этому не послушных мы могли своё временно посадили на своё место дерзких усмиряли наши люди. Сможете спросить у своих подчинённых о том что они получали ли письмо с объяснением, но в ответ они скажут одно и одинаково что ни какого письма не было с объяснением. Многие из ваших подчинённые вас обманывают чтобы чудом сохранить свою кресло отчитывая вам ложной информациями.

До вас мы всем руководителям силовых структур и руководителям всех ключевых структурам и подразделениям раздали, вы последним получили так как мы должны были быть уверенным в остальных чиновниках.

Это моя тактика при хороший подготовкой можно выйти на поле боя зная все свои преимущества. Всё это процедура заняло 45 дней мы за эти дни тщательно готовились каждый раз перепроверив.

Причина вашей ошибки на что вы мне помогли приструнить за короткое время всех руководителей силовых структур, например ГКНБ и МВД свой городок вся начальство и их семьи как на ладони в одной кучке вы теперь подумайте как легко будет обуздать бешенного коня, бить по родным сотрудников силовых структур будет проще простого. У меня этих летающих и ползущих игрушки со взрывчатками с дистанционными управлениями достаточно мы здесь на местном рынке закупили все эти игрушки.

Я думаю в будущем всех сотрудников силовых структур по городу разделите и ни когда в одну кучу не собирайте это моё предложения.

Когда собирал информацию на вас я разговаривал рядовыми гражданами, бизнесменами среднего и высшего слоя.

Те люди которые обливают вас чёрными грязью они и есть грабители воры и убийцы ограбили народ и распродали всё что принадлежал к народу Я это всё узнал в ходе сбора информации. Они за свои алчности за воровство получают свои наказания.

Но простой народ поддерживает вас и вашу политику которые вы ведёте для них чтобы в будущем такая страна как ваша Киргизстан был цветущим как на ровне с Европой. Народ хвалят вас каких трудный момент вы им помогаете у меня просто слов нет идти против вас, на сколько глубже капаю на столько у меня всё меняется наилучшую сторону.

На сколько я вникаю вашу политику который вы ведёте я начинаю вас уважать место того чтобы ненавидеть вас и у меня желания отпало вы ваша команда я узнал всего несколько человек желаю удачу не лёгкой борьбе с вредителями.

У меня такого ещё не было изучив противника и начать уважать это не моё кредо было поверьте.

Я за эти два месяца узнал что я к вам зря приехал подписав контракт об оказании услуги вперед гос.переваротом. Ведь контракт был странным и интересным был, заказчики требовали не по вам бить а по родным и близким чтобы до конца жизни где вы не были видя или слышав стон от боли пострадавших близких себя мучали и жили тяжёлый ношей.

За всю свою работы у меня такого рода контракт не было по этому мне стало интересно но ещё гонорар хороший можно сказать отлично ,подписав контракт я получил 25% от общий суммы. У меня заказ от 6 ти человек все они Европейцы и Азияты они очень влиятельные люди в мире. Те люди которые меня наняли оно скорее всего львиную долью имели от тех людей которые вы наказываете эти люди не с проста лезут куда надо значит у них большой интерес но это все мне не к чему это так вам для информации на будущее но ещё они не с проста объединились.

Мне было поручено бить только по родным и близким которые вы считаете самым лучшим и близким не только ваших по родным всех руководителей силовых органов и управлении это просто проще, организовать меж национальный скандал со смертельным исходом в нескольких районах и городах для этого у меня команде есть с разной национальности бойцы 65 человек все специалисты широкого профиля они прошли по нескольку боевых командировок в разных государствах мира. Массовую без порядку должны подхватит местные инициаторы организаторы группировки я им должен за ране дать сигнал и время начало. Сюда к вам вложено очень большая сумма денег чтобы чего только не было чтобы вас и ваших товарищей сдвинуть с поста Их только интересует удачная операция и конце как говорят хороший гонорар. Все они владеют всеми видами стрелковым оружием и умеют хорошую навыки по взрыв технике.

Да с момента как вы пришли к власти в государстве всё начался меняться на лучшую сторону.

Облик инфраструктуры городов социальная обеспечение народа рейтинг роста производительности все эту я узнал от простого народа когда на вас и на ваших собирал разведданные.

Я не хочу быть разрушителем цветущего государства, пусть понесут достойное наказание за содеянное.

Дополнительно вы всех сотрудников силовых структур расположите среди горожан и сельчан тогда у вас будет дополнительный источник информации от населении.

А также все строительные компании должны быть государственными тогда за счёт жил площади в домах будет большой прибыль к государству и земли с экономите.

Вы сейчас все награбленное возвращаете это не легко.

Я никогда не делился со своими планами.

Я вам раскрыл все свои планы все свои дела, меня финансы не интересует теперь когда сам изучив ситуацию обо всём узнал. Вас простой народ приравнивает к комиссару КАТАНИИ.

У меня будет одно просьба на миллиард я не требую а попрошу выполнить его, если откажете просто уеду место меня другой придет или уже здесь вести контроль за мной сами знаете что на такие ответственное дело готовят несколько человек может меня в спину и где ни будь закапают за не выполнение контракта я наверное дожил своё увидев вас как вас народ родственники дети встречают аж у меня слёзы текли я не хочу мешать вам и ваше политике. В меня изменили.

Как только вы выполните мою просьбу я вам дам полный пакет документов и списки счетов и место нахождении ценных облигации н миллиард доллар может там ещё больше я не ездил и не смотрел этот тайник криминального мира Киргизстана это и есть мой гонорар я один знаю это место и человек который дал мне координаты.

Среди моих клиентов есть одна вдова какого то Чыныбая Ахуновича всё что взяли вернее отобрали верните ей в течении 10 суток этот поступок будет нашим договором если не выполните единственную мою просьбу то прольётся много крови не винных людей

Ведь как я сказал у вас тут в городе сильные противники только и ждут моего сигнала.

Если вы выполните мою просьбу то я на время отвлеку и дам вам полный расклад и вы их раздавите я своём отчёте укажу что успел только вытащит одного клиента.

А их спишу что якобы они сами раскололись сами к вам попались их получите ещё акции на миллиард я своём отчёте скажу что и за местных уродов тайник с ценными бумагами оказалось у вас. Второй раз не будет готовится такой большая операция так как я уже убедил своих заказчиков что вы согласитесь моими планом и на праздники не провоцировали без порядки так как все прошли очень хорошо по этому я вас прошу выполнить мое требование .

Здесь я не теряю свою репутацию и вы тоже ни чего не теряйте на борот вы будите в плюсе.

Сейчас все хотят взять на себя акции криминала на один миллиард доллар.

Знаком согласии будет таков; на центральной площади возле флагштока поставьте пожарную машину на целый день и к обеду вы лично к себе пригласите вдову Чыныбая Акуновича и скажите произошёл недоразумение и скажете что всё что конфисковано будет возвращены в течение 10 суток на сколь быстрее вернёте ей настолько раньше получите от меня. А ещё после получения от меня эту послание у вас будет ровно 24 часа как только прочитаете сразу же уничтожить конверт будет опечатан сургучным печать в 2 местах печать историчный 2 веков по этому 4 печати будет.

Она про нас не знает и не должна знать а еще в конце ей скажете привет от парламентёра :так и скажите пожалуйста, от вас буду ждать положительный ответ.

Чтобы все наши беды решилось без кровопролитья я верю вашу гуманность и я думаю что вы примите разумное решение.

Про этот письмо мои люди не знают чтобы никто не знал об этом очень прошу вас. Прошу вас рассмотрите мою предложение чтобы потом не было тяжело всем. Еще раз скажу чтобы свергнуть вас и вашу политику вложено очень большая сумма всё зависит только от вас и от меня прошу вас приять правильное решение. Прошу вас поддержать меня и мы с вами сохраним мир.

Извините за ошибки ведь я не русский.

С уважением парламентер», — говорится в сообщении.