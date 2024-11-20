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Власть

Руководству госбольниц могут запретить работать одновременно в частных клиниках

Руководителям государственных медицинских учреждений запретят одновременно работать в частных медицинских учреждениях. Соответствующий законопроект рассмотрел Жогорку Кенеш.

Заместитель министра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов пояснил, что в Минздрав поступают жалобы от граждан, что в медучреждениях уже после обеда невозможно найти врачей.

По его словам, после жалоб были проверки. И оказалось, что два руководителя медучреждения действительно отсутствовали на местах в рабочее время, так как находились в своих частных клиниках. Одна из этих врачей — бывший директор Национального центра онкологии  и гематологии Бактыгуль Султангазиева.

«Руководители государственных медицинских учреждений должны быть независимыми и преданными интересам своего учреждения, а не заинтересованными в получении прибыли от работы в частных клиниках. Запрет на такую двойную занятость поможет поддержать независимость и профессионализм медицинских учреждений», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Между депутатами разгорелся спор. Ряд депутатов выступили против запрета врачам работать в частных клиниках, так как зарплаты в государственных медицинских учреждениях низкие.

В итоге законопроект вернули в режим второго чтения. Причиной стала в том числе неявка на заседание министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311684/
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