Минтранс Кыргызстана вводит новые виды сборов. Кто их будет платить

У дорожного фонда при Министерстве транспорта появятся новые источники дохода. Соответствующий законопроект одобрен Жогорку Кенешем сразу во втором и третьем чтениях.

Эти сборы будут взиматься с каждого литра ГСМ при розничной торговле на автозаправочных станциях с применением автоматизированной системы учета и хранения нефтепродуктов. А платить их будут владельцы транспортных средств. Порядок взимания сбора должен определить кабмин.

«Здесь предусматривается практика стран, где действует принцип «кто больше ездит — тот больше платит», и все пользуются качественными дорогами», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Авторы законопроекта также пишут, что для приведения всех дорог страны в порядок, бюджет дорожного фонда должен составлять 10 миллиардов сомов. А в 2023 году он достиг лишь 4,5 миллиарда сомов. По итогам 2025 года ожидаются поступления в 5 миллиардов сомов, а если рассматриваемый законопроект вступит в силу, то бюджет фонда увеличится до 7 миллиардов сомов.

Отметим, сейчас дорожный фонд пополняется 50 процентами акцизов на ГСМ, сборами и штрафами, связанными с дорогами и транспортом (регистрация, пропуск, взвешивание, проезд по искусственным сооружениям), ассигнованиями из республиканского бюджета.

Также Минтранс намерен ввести два вида утилизационных сборов:

сборы на утилизацию старых автомобильных шин;

утилизация пришедших в негодность компонентов транспортных средств и отработанных масел.

Эти виды сборов будут оплачиваться производителями и импортерами. Порядок оплаты также определит кабмин.