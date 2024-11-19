18:08
USD 86.50
EUR 91.43
RUB 0.87
Власть

В Жогорку Кенеше обсудили снижение процентных ставок на кредиты

В Жогорку Кенеше прошел круглый стол по обсуждению законопроекта, предусматривающего введение ответственности за выдачу кредитов по завышенным процентным ставкам.

Инициаторы — депутаты Шарапаткан Мажитова, Марлен Маматалиев, Надира Нарматова, Айсаракан Абдибаева и другие.

В круглом столе участвовали представители Национального банка, Министерства юстиции, коммерческих банков и микрофинансовых организаций.

Шарапаткан Мажитова отметила, что задачей проекта закона являются уменьшение финансовой нагрузки на заемщиков за счет снижения предельно допустимых процентных ставок и исключение внесудебного порядка обращения взыскания на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности физическому лицу.

Один из участников круглого стола Абдумалик Кудайбердиев проинформировал, что на сегодня процентная ставка в коммерческих банках составляет 36 процентов, в кредитных союзах достигает 60 процентов.

Он подчеркнул, что заемщик, получая кредит в $5 тысяч, теряет дом, стоимость которого составляет $100 тысяч.

«Коммерческие банки последние годы получают беспрецедентную прибыль. В конце 2023-го они получили прибыль около 50 миллиардов сомов. Кредитные союзы получили прибыль 11 миллиардов», — добавил Абдумалик Кудайбердиев.

Депутаты Гуля Кожокулова, Надира Нарматова, Айсаракан Абдибаева и Динара Ашимова обозначили свои позиции по проекту закона, обратив особое внимание на деятельность Нацбанка по вопросам снижения процентных ставок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311617/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает учредить медаль Жогорку Кенеша: кого планируют награждать
В 2025 году в Кыргызстане начнут производить счетчики воды
Исламский банк развития предоставит Кыргызстану $79 миллионов
Гимн, штрафы, интимные фото. Что обсуждали депутаты за два месяца работы
В Кыргызстане не будут пересматривать вопросы теоретического экзамена на права
Размер избирательного залога для лиц с инвалидностью снизят до 50 тысяч сомов
Какие отрасли экономики комбанки кредитовали больше всего с начала 2024 года
Депозитная база банков Кыргызстана достигла 555 миллиардов сомов
Депутат Жогорку Кенеша просит присвоить имя его деда улице в Бишкеке
Если не знаете закон, так и скажите. В Жогорку Кенеше поругались депутаты
Популярные новости
Удары вглубь России дальнобойным оружием. Как отреагировал Кремль на&nbsp;решение США Удары вглубь России дальнобойным оружием. Как отреагировал Кремль на решение США
Депутат Эрулан Кокулов покинул заседание комитета&nbsp;ЖК, разозлившись на&nbsp;коллег Депутат Эрулан Кокулов покинул заседание комитета ЖК, разозлившись на коллег
Местные выборы. В&nbsp;городе&nbsp;Ош лидирует партия &laquo;Жаны Кыргызстан&raquo; Местные выборы. В городе Ош лидирует партия «Жаны Кыргызстан»
COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к&nbsp;строительству Камбаратинской ГЭС-1 COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к строительству Камбаратинской ГЭС-1
Бизнес
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
19 ноября, вторник
18:02
В Жогорку Кенеше обсудили снижение процентных ставок на кредиты В Жогорку Кенеше обсудили снижение процентных ставок на...
17:58
Стихийные парковки скутеров на бульваре Эркиндик: комментарий мэрии Бишкека
17:53
Бакыт Акжолтоев стал замглавы Госагентства по регистрации транспорта
17:46
Госпредприятие «Кыргызкомур» вышло на прибыль
17:34
Обращение сотрудника РОВД Нооката. Для разбирательств на место выехала комиссия