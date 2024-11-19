В Жогорку Кенеше обсудили снижение процентных ставок на кредиты

В Жогорку Кенеше прошел круглый стол по обсуждению законопроекта, предусматривающего введение ответственности за выдачу кредитов по завышенным процентным ставкам.

Инициаторы — депутаты Шарапаткан Мажитова, Марлен Маматалиев, Надира Нарматова, Айсаракан Абдибаева и другие.

В круглом столе участвовали представители Национального банка, Министерства юстиции, коммерческих банков и микрофинансовых организаций.

Шарапаткан Мажитова отметила, что задачей проекта закона являются уменьшение финансовой нагрузки на заемщиков за счет снижения предельно допустимых процентных ставок и исключение внесудебного порядка обращения взыскания на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности физическому лицу.

Один из участников круглого стола Абдумалик Кудайбердиев проинформировал, что на сегодня процентная ставка в коммерческих банках составляет 36 процентов, в кредитных союзах достигает 60 процентов.

Он подчеркнул, что заемщик, получая кредит в $5 тысяч, теряет дом, стоимость которого составляет $100 тысяч.

«Коммерческие банки последние годы получают беспрецедентную прибыль. В конце 2023-го они получили прибыль около 50 миллиардов сомов. Кредитные союзы получили прибыль 11 миллиардов», — добавил Абдумалик Кудайбердиев.

Депутаты Гуля Кожокулова, Надира Нарматова, Айсаракан Абдибаева и Динара Ашимова обозначили свои позиции по проекту закона, обратив особое внимание на деятельность Нацбанка по вопросам снижения процентных ставок.