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Власть

Трамп подтвердил, что хочет реализовать программу массовой депортации мигрантов

Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп подтвердил, что хочет реализовать программу массовой депортации мигрантов.

Он отметил, что администрация готова использовать армию и объявить чрезвычайное положение для массовой депортации нелегальных мигрантов.



«Правда!» — написал Дональд Трамп в ответ на пост главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона с описанием вышеуказанных действий в соцсети Truth Social.

Напомним, ранее пресс-секретарь штаба следующего президента США Кэролайн Ливитт заявила, что он проведет крупнейшую в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов в первый же день после вступления в должность. По ее словам, Дональд Трамп примет все меры для защиты границы с Мексикой на юге Соединенных Штатов, тогда как администрация нынешнего лидера США Джо Байдена отказывается это делать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311527/
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