Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп подтвердил, что хочет реализовать программу массовой депортации мигрантов.

Он отметил, что администрация готова использовать армию и объявить чрезвычайное положение для массовой депортации нелегальных мигрантов.

«Правда!» — написал Дональд Трамп в ответ на пост главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона с описанием вышеуказанных действий в соцсети Truth Social.

Напомним, ранее пресс-секретарь штаба следующего президента США Кэролайн Ливитт заявила, что он проведет крупнейшую в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов в первый же день после вступления в должность. По ее словам, Дональд Трамп примет все меры для защиты границы с Мексикой на юге Соединенных Штатов, тогда как администрация нынешнего лидера США Джо Байдена отказывается это делать.