Акылбек Жапаров, посол Британии и BCG обсудили стратегические для КР проекты

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Кыргызской Республике Николаса Боулера. Во встрече также приняли участие представители консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).
Обсуждены ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также прогресс реализации ранее достигнутых договоренностей и проектов в социально-экономической сфере.
Стороны отметили важность совместных усилий в таких областях, как улучшение делового климата, развитие инфраструктуры и реализация социальных инициатив, в том числе привлечение инвестиций и внедрение инновационных решений для устойчивого развития Кыргызской Республики.
Представители BCG дали свои рекомендации и поделились международным опытом, которые могут быть полезны для реализации стратегических проектов страны, направленных на укрепление ее конкурентных позиций на глобальной арене.
The Boston Consulting Group (BCG) — ведущий консультант по вопросам стратегии и менеджмента для наиболее крупных и влиятельных организаций в мире.
Основная задача компании — помочь ответить на наиболее острые вопросы об управлении и развитии бизнеса:
- разработка новых стратегий;
- повышение эффективности работы;
- покупка и продажа других компаний;
- освоение новых технологий и концепций.
Фирма предлагает новые идеи и находит возможности для улучшения рабочих процессов своих клиентов. При этом используются новейшие разработки и глобальная база знаний BCG в самых разных областях.