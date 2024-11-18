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Власть

Акылбек Жапаров, посол Британии и BCG обсудили стратегические для КР проекты

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Кыргызской Республике Николаса Боулера. Во встрече также приняли участие представители консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Обсуждены ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также прогресс реализации ранее достигнутых договоренностей и проектов в социально-экономической сфере.

Стороны отметили важность совместных усилий в таких областях, как улучшение делового климата, развитие инфраструктуры и реализация социальных инициатив, в том числе привлечение инвестиций и внедрение инновационных решений для устойчивого развития Кыргызской Республики.

Представители BCG дали свои рекомендации и поделились международным опытом, которые могут быть полезны для реализации стратегических проектов страны, направленных на укрепление ее конкурентных позиций на глобальной арене.

The Boston Consulting Group (BCG) — ведущий консультант по вопросам стратегии и менеджмента для наиболее крупных и влиятельных организаций в мире.

Основная задача компании — помочь ответить на наиболее острые вопросы об управлении и развитии бизнеса:

  • разработка новых стратегий;
  • повышение эффективности работы;
  • покупка и продажа других компаний;
  • освоение новых технологий и концепций.

Фирма предлагает новые идеи и находит возможности для улучшения рабочих процессов своих клиентов. При этом используются новейшие разработки и глобальная база знаний BCG в самых разных областях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311520/
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