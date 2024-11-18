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Власть

«Три вершины». Президент и чиновники обсудили горнолыжный проект

Президент Кыргызстана сегодня провел рабочее совещание, посвященное реализации горнолыжного кластера «Три вершины».



Садыра Жапарова проинформировали о том, что в этом году на месте реализации проекта проведены изыскательские работы для строительства объектов, дорог и обеспечения электроэнергией. Наряду с этим планируется завершить подготовительные работы по строительству канатной дороги, водозабора, очистных сооружений и двух подстанций. Земельные участки на всех трех вершинах — Жыргалан, Боз-Учук и Ак-Булак — уже переданы государственному предприятию «Кыргыз куршевель», проведены геологические и экологические исследования.

Завершение первого этапа возведения горнолыжной базы планируется к 2030-му. К этому времени будут построены 60 километров горнолыжной трассы и 6 канатных дорог. При этом для удобства туристов будет построена комплексная инфраструктура, включающая гостиницы, рестораны, этногородки, конференц-залы, а также другие зоны отдыха.

Глава государства подчеркнул, что реализация проекта «Три вершины» имеет стратегическое значение для развития туризма и экономики страны. Он отметил, что создание горнолыжного кластера поспособствует привлечению иностранных инвестиций, повышению занятости населения и укреплению позиций КР на мировом туристическом рынке.

Ожидается, что после реализации проекта будут созданы 4,8 тысячи рабочих мест. Данные курорты будут функционировать десять месяцев в году, их смогут посетить до 850 тысяч туристов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311517/
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