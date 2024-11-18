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Власть

Социальный фонд планирует купить здания для всех своих районных управлений

Социальный фонд арендует пять зданий для районных управлений. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель СФ КР Бактияр Алиев.

По его словам, Соцфонд арендует здания для управлений в Оше, Сокулукского, Ленинского, Свердловского и Октябрьского районов Бишкека.

Бактияр Алиев напомнил, что управление Социального фонда Сокулукского района занимало здание бывшего детского сада, но недавно его вынужденно освободили, чтобы использовать по назначению. Сейчас идет работа над проектом строительства здания в Сокулуке, в ближайшее время начнут его возведение.

Бактияр Алиев напомнил депутатам, что в этом году приобрели собственное здание для Накопительного пенсионного фонда. В планах у СФ КР приобрести здания для всех районных подразделений. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/311509/
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Социальный фонд планирует купить здания для всех своих районных управлений