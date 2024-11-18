Удары вглубь России дальнобойным оружием. Как отреагировал Кремль на решение США

В Кремле отреагировали на решение США разрешить наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами.

Разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ западным оружием, если оно принято, означает новый виток напряженности, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что уходящая администрация Белого дома намерена предпринять шаги для продолжения провокации нагнетания напряженности в Украине.

Российские СМИ напомнили, что в сентябре Владимир Путин на культурном форуме в Санкт-Петербурге заявлял: украинские военные не могут самостоятельно использовать дальнобойное оружие, для этого им нужны разведданные Евросоюза и США, а также помощь военных НАТО. Поэтому разрешение на использование такого оружия будет означать, что Соединенные Штаты, страны НАТО, Европы воюют с РФ, а это изменит саму природу конфликта, говорил лидер России.