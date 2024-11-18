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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Бывший премьер-министр Омурбек Бабанов отозвал иск к независимому журналисту

Бывший премьер-министр Омурбек Бабанов отозвал иск на 1 миллион сомов к независимому журналисту Эламану Карымшакову. Об этом последний сообщил у себя на странице в соцсетях.

Журналист отметил, что сегодня состоялся очередной судебный процесс по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. На заседании представитель Омурбека Бабанова заявил, что бизнесмен отказывается от претензий к Эламану Карымшакову. 

Корреспондент заметил, что отдельные люди призвали урегулировать судебные разбирательства мирным путем. По их инициативе Эламан Карымшаков и представители Омурбека Бабанова встретились и обсудили спор. Последние подчеркнули, что выпущенный журналистом материал воспринят общественностью односторонне и бывший партнер Омурбека Бабанова Болотмамбет Жээнбеков очернил его.

Эламан Карымшаков ответил, что при подготовке материала выполнял свои профессиональные обязанности четко и для обеспечения объективности обращался ко второй стороне конфликта. Но не смог получить ответ.

В июне экс-премьер-министр Омурбек Бабанов подал в суд на независимого журналиста Эламана Карымшакова и основателя сети гипермаркетов «Фрунзе» (переименован в «Азия») Болотмамбета Жээнбекова. Он просил взыскать с ответчиков 2 миллиона сомов.

24 апреля Эламан Карымшаков на YouTube выпустил интервью предпринимателя и бывшего партнера Омурбека Бабанова Болотмамбета Жээнбекова. Последний рассказал, что экс-премьер-министр якобы обманул его и отобрал 50 процентов акций. Омурбек Бабанов назвал это ложью и сообщил о крупных хищениях, допущенных Болотмамбетом Жээнбековым и директором «Фрунзе» Бакытбеком Аматовым.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311491/
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