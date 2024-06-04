18:59
USD 87.70
EUR 95.07
RUB 0.97
Общество

Омурбек Бабанов подал в суд на журналиста и основателя «Фрунзе»

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов подал в суд на независимого журналиста Эламана Карымшакова и основателя сети гипермаркетов «Фрунзе» (переименован в «Азия») Болотмамбета Жээнбекова. Он просит взыскать с ответчиков 2 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщил журналист.

По словам Эламана Карымшакова, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в Октябрьский районный суд Бишкека. Дело будет рассматривать судья Улан Шаматов.

Ранее представитель Омурбека Бабанова Мухамед Джумалиев просил суд удалить видеоинтервью основателя «Фрунзе» с YouTube-канала «Эламан Карымшаков» до рассмотрения дела по существу. Служитель Фемиды отклонил ходатайство. Сегодня прошли предварительные слушания.

Напомним, 24 апреля журналист Эламан Карымшаков на YouTube выпустил интервью предпринимателя и бывшего партнера Омурбека Бабанова Болотмамбета Жээнбекова. Последний рассказал, что экс-премьер-министр обманул его и отобрал 50 процентов акций стоимостью $10 миллионов.

Омурбек Бабанов назвал озвученные заявления ложью и сообщил о крупных хищениях, допущенных Болотмамбетом Жээнбековым и Бакытбеком Аматовым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295802/
просмотров: 675
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Бабанов заявил о лжи и хищениях Жээнбекова и Аматова
Омурбек Бабанов стал президентом Федерации жорго салыш
В Бишкеке увековечили память о бывшем министре культуры Киргизской ССР
Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ
Жалоба адвоката Бабанова на госСМИ. Телеканалы отказались исполнить требования
Комиссия по жалобам на СМИ рассмотрит заявление адвоката Омурбека Бабанова
Дело Кумтора: общественные деятели и деятели культуры об аресте Бабанова
Это зависть. Родственники Омурбека Бабанова обратились к президенту
Дело «Кумтора». Омурбеку Бабанову разрешили свидание с семьей
Популярные новости
Чего ждать кыргызстанцам от&nbsp;июня. Синоптики о&nbsp;погоде первого летнего месяца Чего ждать кыргызстанцам от июня. Синоптики о погоде первого летнего месяца
В&nbsp;Кыргызстане 3-4 июня ожидаются проливные дожди. Возможны сели В Кыргызстане 3-4 июня ожидаются проливные дожди. Возможны сели
Июнь-2024. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев и&nbsp;каких событий стоит ждать Июнь-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев и каких событий стоит ждать
Уже не&nbsp;только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан Уже не только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан
Бизнес
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
Elite House выходит из&nbsp;черного списка Госстроя Elite House выходит из черного списка Госстроя
Финтех &laquo;О!Деньги&raquo; поделился опытом на&nbsp;международном Visa Payment Forum Финтех «О!Деньги» поделился опытом на международном Visa Payment Forum
MEGA поздравила воспитанников детских домов с&nbsp;Международным днем защиты детей MEGA поздравила воспитанников детских домов с Международным днем защиты детей
4 июня, вторник
18:51
Операторам связи обрезали провода. Мэрия обещает все уложить под землю Операторам связи обрезали провода. Мэрия обещает все ул...
18:30
5 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
Женишбек Асанкулов назначен генеральным консулом Кыргызстана в Алматы
18:09
Омурбек Бабанов подал в суд на журналиста и основателя «Фрунзе»
18:03
Сбой в системе Соцфонда. Не определяется статус застрахованности льготников