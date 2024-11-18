Депутат Эрулан Кокулов покинул заседание комитета ЖК, разозлившись на коллег

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Эрулан Кокулов покинул зал, разозлившись на коллег.

Нардепы в первом чтении обсуждали поправки в законы «Об охране и использовании историко-культурного наследия» и «Об инвестициях в Кыргызской Республике». Инициатор — Министерство экономики и коммерции. Ведомство предлагает продать государственные и муниципальные старые здания, входящие в Реестр памятников истории и культуры, предпринимателям.

Министерство культуры выступило против инициативы Минэкономики. Представитель кабинета министров в парламенте Айсулуу Абдылдаева попросила снять с повестки законопроект и дождаться решения комитета ЖК по бюджету, экономической и фискальной политике по этому вопросу.

Просьба вызвала гнев у Эрулана Кокулова.

«Что нам еще сделать? Расскажите, во сколько нам приходить на работу, во сколько уходить? Мои коллеги говорят, что в целом противоречий между министерствами не должно быть. Приходите с разными проблемными законопроектами, потом еще указываете, что нам делать. Давайте все проголосуем против законопроекта, и пусть они делают что хотят», — сказал он.

Но председатель комитета Винера Раимбачаева поставила на голосование предложение Айсулуу Абдылдаевой, и по его итогу вопрос сняли с повестки.

Эрулан Кокулов разозлился на коллег и покинул зал заседаний, сказав, что народные избранники сами себя позорят.