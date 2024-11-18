Минкультуры против продажи объектов историко-культурного наследия инвесторам

Минкультуры против передачи объектов историко-культурного наследия инвесторам. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил замминистра Чынгыз Эсенгул уулу.

Депутаты в первом чтении обсуждают поправки в законы «Об охране и использовании историко-культурного наследия» и «Об инвестициях в Кыргызской Республике». Инициатор — Министерство экономики и коммерции. Ведомство предлагает продать государственные и муниципальные старые здания предпринимателям.

Замглавы Минэкономики Искендер Асылкулов отметил, что в Бишкеке среди 129 объектов историко-культурного наследия 14 являются административными зданиями. В рамках инвестиционного соглашения разрешается их сносить и построить на их месте новые объекты.

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«Например, здание Налоговой службы на проспекте Чуй устарело. Если инвесторы вложат $20 миллионов и построят на этом месте новое, то можно будет сносить старое. А для налоговиков строится новое помещение напротив администрации президента», — сказал Искендер Асылкулов.

Замминистра культуры Чынгыз Эсенгул уулу отметил, что предлагаемые поправки противоречат 15 статье Конституции. Ведомство давало отрицательное заключение законопроекту.

«Согласно Конституции, памятники историко-культурного наследия, архитектурные, археологические объекты и находки являются государственной собственностью и особо охраняются законом. Поэтому мы против предлагаемой инициативы», — сказал он.