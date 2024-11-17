Местные выборы. В городе Ош лидирует партия «Жаны Кыргызстан»

По предварительным подсчетам АСУ (98%), на выборах в городской кенеш в Оше лидирует партия «Жаны Кыргызстан». За нее проголосовали 22 тысячи 258 избирателей (43,28 процента).

На втором месте политобъединение «Ынтымак». Оно набрало 10 тысяч 862 голоса (20,21 процента).

На третьем месте «Мурас». За нее проголосовали 8 тысяч 99 избирателей (15,07 процента).

Далее по количеству набранных голосов следует партия «Бир бол». У нее 5 тысяч 305 голосов (9,87 процента).

За политпартию «Милдет» отдали голоса 5 тысяч 509 граждан (10,25 процента).

Против всех проголосовали 703 избирателя.

Фото ЦИК. Предварительные итоги голосования

Напомним, в этом году для партий, участвующих в выборах в городские кенеши, снижен избирательный порог с 7 до 5 процентов.

Сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах. Общее число избирателей в КР — 4 миллиона 135 тысяч 39 человек.