Местные выборы. Предварительные данные по Бишкеку

В Кыргызстане завершились выборы депутатов в местные кенеши. В Бишкеке в них приняли участие семь партий, еще одна — «Социал-демократы» — была снята с гонки.

По предварительным данным АСУ (получено с 92,54 процента АСУ), партии набрали:

«Жаны куч — Новая сила» — 29,52 процента;

«Эмгек» — 22,13 процента;

«Адилет» — 15,01 процента;

«Ынтымак» — 13,94 процента;

«Эл умуту» — 10,89 процента;

против всех — 7,13 процента;

«Улуу-журт» — 1,34 процента.

Добавим, что окончательные итоги будут озвучены только после ручного подсчета бюллетеней, рассмотрения всех жалоб. Результаты выборов депутатов местных кенешей должны быть определены до 8 декабря (не позднее 20 календарных дней со дня голосования).