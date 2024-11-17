22:21
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

Местные выборы. Предварительные данные по Бишкеку

В Кыргызстане завершились выборы депутатов в местные кенеши. В Бишкеке в них приняли участие семь партий, еще одна — «Социал-демократы» — была снята с гонки.

По предварительным данным АСУ (получено с 92,54 процента АСУ), партии набрали:

  • «Жаны куч — Новая сила» — 29,52 процента;
  • «Эмгек» — 22,13 процента;
  • «Адилет» — 15,01 процента;
  • «Ынтымак» — 13,94 процента;
  • «Эл умуту» — 10,89 процента;
  • против всех — 7,13 процента;
  • «Улуу-журт» — 1,34 процента.

Добавим, что окончательные итоги будут озвучены только после ручного подсчета бюллетеней, рассмотрения всех жалоб. Результаты выборов депутатов местных кенешей должны быть определены до 8 декабря (не позднее 20 календарных дней со дня голосования).
Ссылка: https://24.kg/vlast/311390/
просмотров: 1607
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. В Баткене избирательный порог преодолели все партии
На выборах в Кара-Балте пятипроцентный порог преодолели пять партий
ЦИК опубликовала итоговые данные о явке на выборах в местные кенеши
Местные выборы. Сколько мандатов могут получить партии в Бишкекском горкенеше
Местные выборы. На двух участках на Иссык-Куле продлили работу
На выборах в местные кенеши к 18.00 проголосовали 23,45 процента избирателей
Нурланбек Шакиев: Бишкек заслуживает лучших
Явка избирателей на выборах в местные кенеши к 12.00 составила 8,5 процента
ЦИК озвучила, сколько нарушений зарегистрировано в ходе избирательной кампании
В городе Ош явка на выборах депутатов горкенеша на 12.00 составила 8,3 процента
Популярные новости
В&nbsp;Кремле прокомментировали задержание заговорщиков в&nbsp;Кыргызстане В Кремле прокомментировали задержание заговорщиков в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане хотят убрать срок давности по&nbsp;приватизированным объектам В Кыргызстане хотят убрать срок давности по приватизированным объектам
Владельцам домов на&nbsp;дачных участках в&nbsp;Чуйской области будут выдавать техпаспорта Владельцам домов на дачных участках в Чуйской области будут выдавать техпаспорта
Пробки в&nbsp;Бишкеке. Изменение графика учебы в&nbsp;школах помогло, считает мэр Пробки в Бишкеке. Изменение графика учебы в школах помогло, считает мэр
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
17 ноября, воскресенье
22:10
Местные выборы. В Баткене избирательный порог преодолели все партии Местные выборы. В Баткене избирательный порог преодолел...
21:49
На выборах в Кара-Балте пятипроцентный порог преодолели пять партий
21:43
Местные выборы. В Джалал-Абаде тоже лидирует партия «Жаны Кыргызстан»
21:39
ЦИК опубликовала итоговые данные о явке на выборах в местные кенеши
21:37
Местные выборы. Предварительные результаты по Караколу