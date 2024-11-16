Местные выборы. Сегодня пройдет голосование вне избирательных участков

В избирательные комиссии страны поступило 9 тысяч 538 заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения на выборах депутатов местных кенешей, назначенных на 17 ноября. Об этом сообщил Центризбирком.

По его данным, 3 тысячи 746 заявлений принято от избирателей, которые не смогут прийти на избирательные участки в связи с престарелым возрастом, 1 тысяча 979 — по причине инвалидности, 3 тысячи 145 — по болезни и 668 заявлений поступило от представителей отдельных категорий — граждан, которые находятся на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, а также военнослужащие и члены их семей, другие лица, проживающие в воинских частях, и военнослужащие срочной службы.

Из 2 тысяч 437 участковых избирательных комиссий 1 тысяче 129 комиссиям предстоит организовать голосование вне помещения.

Кроме того, в ЦИК напомнили, что сегодня с 08.00 начался день тишины.

По Закону «О выборах депутатов местных кенешей» он длится 24 часа до начала голосования. Основная его цель — предоставить избирателям возможность спокойно обдумать свой выбор без внешнего влияния.

В этот день политическим партиям и кандидатам запрещается:

проводить агитацию за или против любого кандидата или партии;

обсуждать предвыборные программы;

размещать новые агитационные материалы.

Под запретом также находится любая агитационная деятельность в средствах массовой информации и интернете. Исключение составляют ранее размещенные агитационные материалы (листовки, плакаты, билборды), которые остаются на своих местах, если они расположены вне зданий и помещений избирательных комиссий.

За нарушение правил «дня тишины» предусмотрены меры в соответствии с нормами законодательства. Это касается политических партий и кандидатов, их представителей, СМИ, интернет-изданий и всех участников избирательного процесса.

В то же время «день тишины» не распространяется на информационную деятельность избирательных комиссий. Они продолжают распространять информацию о предстоящих выборах, разъяснять избирательное законодательство и порядок голосования, а также призывать граждан принять участие в голосовании.

ЦИК призывает всех участников избирательного процесса строго соблюдать требования закона и уважать права избирателей на свободный и осознанный выбор.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.