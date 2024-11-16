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Власть

Местные выборы. В Центризбиркоме напомнили порядок голосования

Как голосовать на выборах депутатов местных кенешей, напомнили в Центризбиркоме. 

Там отметили, что в голосовании участвуют граждане Кыргызской Республики 18 лет и старше.

В день голосования необходимо:

  • Прийти на свой избирательный участок, который будет работать с 8.00 до 20.00.
  • Найти себя в списках избирателей.
  • Предъявить оператору паспорт. Это может быть ID-карта, загранпаспорт или же электронная версия ID-карты в системе «Тундук». Оператор проведет идентификацию личности по биометрическим и персональным данным. После идентификации аппарат выдаст чек и избирательный бюллетень.
  • Передать чек члену участковой избирательной комиссии, расписаться в списке избирателей.
  • Пройти с избирательным бюллетенем в кабину для голосования. 

Если вы голосуете за депутатов городского кенеша, в бюллетене выбираете партию, за которую собираетесь проголосовать. Если за депутатов айыльного кенеша, то выбираете кандидатов.

  • Подойти к автоматически считывающей урне и опустить свой бюллетень. 

Узнать номер и адрес своего избирательного участка можно, позвонив на номера: 119, 1255.

Ознакомиться с кандидатами по округу можно на избирательном участке или на сайте talapker.shailoo.gov.kg.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311295/
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