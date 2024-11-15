В городе Ош десять стройкомпаний оштрафовали на 2 миллиона сомов

В Оше десять стройкомпаний оштрафовали на 2 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя.

По данным управления департамента государственного архитектурно-строительного контроля, штраф наложен за несоблюдение правил технической безопасности при строительстве многоэтажных домов, возводимых стройфирмами «Золотой квадрат», «Модерн Стиль», «Амантур Строй Сервис», «Эко-хаус ЛТД», «АртСтройБат», «Эдрус», «Ригель», «Эстет Строй», «Мерудан» и «Гарант-Строй ЛТД».

В отношении них составлен протокол по статье 144 «Нарушение правил проектирования и строительства» Кодекса о правонарушениях.

Проверки будут продолжены.

Напомним, 5 октября студент местного колледжа выпал с 13-го этажа строящегося жилого дома на улице Шамшиева-1 в южной столице. По данным милиции, парень работал по договору о временном найме, убирал строительный мусор. Он упал, когда подвешивал к крану собранный мусор.