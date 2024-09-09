Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит Узбекистан и Казахстан с 15 по 17 сентября. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Он примет участие во второй встрече в рамках формата «С5+1» «Центральная Азия – Германия». По словам Штеффена Хебестрайта, на переговорах будет обсуждаться вопрос о расширении сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном – ключевыми партнерами Германии.

«Мы стремимся к углублению сотрудничества с ними, особенно в области науки, экономики, энергетики, коммуникаций и сырья», – сказал он. Канцлера будет сопровождать большая деловая делегация высокого уровня.

Новый формат «Центральная Азия – Германия» пересекается с другим – «Центральная Азия – Евросоюз», разработчиком которого является также ФРГ. По словам специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакала, ЕС мощно присутствует в регионе и намерен усиливать здесь работу. «Наша цель заключается в том, чтобы содействовать развитию и благосостояния этих стран, и устойчивости. В следующие 30 лет мы планируем продолжить работу и в Туркменистане, и в центральноазиатских странах, партнерах, во благо этих стран и ЕС», – сказала Хакала на конференции «Туркменистан и ЕС: 30 лет сотрудничества», которая состоялась в мае 2024 года в Ашхабаде.

Напомним, первый саммит прошел в Берлине в сентябре 2023-го, где главы стран региона поддержали предложение об установлении стратегического регионального партнерства с Германией.

Тогда вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым отметил заинтересованность Германии рассмотреть новое партнерство в своей торговой политике, в частности это касается стран Центральной Азии.

Он подчеркнул, что германские предприятия, прежде чем инвестировать за рубеж, изучают, какие условия предлагаются той или иной страной. Роберт Хабек добавил, что его задача — провести соответствующую беседу с потенциальными германскими инвесторами для их возможного привлечения на рынок Кыргызстана.

Он обозначил три сферы в Кыргызстане, которые потенциально могут быть интересны для немецких предпринимателей: это сырье, возобновляемые источники энергии и человеческие ресурсы.