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Власть

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем комуза

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем комуза. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Комуз как бесценное художественное богатство, передаваясь из поколения в поколение, сохранил музыкальное искусство кыргызского народа и сегодня является гордостью кыргызстанцев. Отражая философию жизни нашего народа и прославляя национальный дух, комуз занимает высокое место в мировой культуре», — отметил президент.

Комуз — это не просто музыкальный инструмент, а часть истории, древней культуры и нерушимого единства кыргызского народа!

Садыр Жапаров

Он добавил, что во все времена комуз использовался всеми социальными слоями кыргызского общества, был верным спутником наших предков, сопровождая их в радости и печали, на праздниках и торжествах. Донося звучание эпохи, проникающее в глубины души, голос комуза питает наши души на протяжении веков.

«Сегодня с особой признательностью и благодарностью мы вспоминаем и преклоняемся перед именами великих комузистов: Ниязалы, Токтогул, Айдараалы, Карамолдо, Ыбырай, Атай, Шекербек и многих других, внесших огромный неоценимый вклад в музыкальное культурное наследие нашей страны. Мы всегда будем восхищаться их выдающимися творениями», — говорится в поздравлении.

В настоящее время звучание комуза обновляется в гармонии с современными произведениями, вдохновляя на творчество молодых людей, обладающих ярким талантом.

«Я призываю всех кыргызстанцев поддерживать и развивать комуз — талисман кыргызского народа, пробуждающий в будущих поколениях талант, уважение и чувство гражданственности, а также наше традиционное искусство, связанное с комузом», — отметил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304465/
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