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Власть

Законопроект о религии. Аскат Алагозов ответил на критику в соцсетях

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов попросил на своей странице в Facebook не делать провокационных заявлений относительно законопроекта, призванного упорядочить религиозную сферу. Отметим, речь идет о законопроекте «О свободе вероисповедания и религиозных организациях».

Аскат Алагозов поделился публикацией одного из блогеров, который заявил, что закон придуман для запрета даавата (проповедь), и провел на своей странице голосование среди своих подписчиков.

«Необходимо прекратить подобные провокационные заявления и опросы. Вопросы религии являются крайне чувствительными. Позволять такие искажения эквивалентно игре с огнем. Во-первых, неправильно называть проект закона, который регулирует религиозную сферу в стране в целом, антипропагандистским», — отметил он.

Во-вторых, добавил пресс-секретарь главы государства, проект закона ежедневно обсуждается с участием высококвалифицированных ученых и экспертов в области религии, которые высказывают свои предложения.

Аскат Алагозов призвал общественность воздерживаться от провокационных и неточных заявлений по вопросам религии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304442/
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