Абдулазиз Закиров: Новый законопроект не ограничивает права на ношение хиджаба

Глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров прокомментировал предлагаемые Государственной комиссией по делам религий поправки в закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

В своем выступлении он отметил, что проект активно обсуждается с религиозными учеными и юристами. При Совете улемов создана комиссия для работы над правовыми аспектами документа.

Муфтий подчеркнул, что появившиеся в интернете сообщения о возможном запрете хиджаба и даавата не соответствуют действительности. Он заявил, что законопроект не содержит положений, которые ограничивают право женщин носить хиджаб или платок в общественных местах, таких как школы и больницы.

Абдулазиз Закиров также напомнил, что право на ношение хиджаба является конституционным правом женщин в КР.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная комиссия по делам религий инициирует принятие новой редакции Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».