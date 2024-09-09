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Власть

Предлагается ввести госрегулирование деятельности водного транспорта

Министерство транспорта и коммуникаций внесло на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект о введении государственного регулирования деятельности водного траспорта.

Как отмечается в справке-обосновании, принятие документа обеспечит «гарантию качества оказываемых услуг на пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом, деятельности хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления по соблюдению водно-транспортного и лицензионного законодательства, нормативных правовых актов, стандартов и норм», определяющих порядок работы субъектов водного транспорта и защиту прав потребителей.

Также предлагается ввести норму по страхованию жизни и здоровья пассажиров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304417/
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