Предлагается ввести госрегулирование деятельности водного транспорта

Министерство транспорта и коммуникаций внесло на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект о введении государственного регулирования деятельности водного траспорта.

Как отмечается в справке-обосновании, принятие документа обеспечит «гарантию качества оказываемых услуг на пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом, деятельности хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления по соблюдению водно-транспортного и лицензионного законодательства, нормативных правовых актов, стандартов и норм», определяющих порядок работы субъектов водного транспорта и защиту прав потребителей.

Также предлагается ввести норму по страхованию жизни и здоровья пассажиров.