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Власть

Мораторий на повышение зарплаты госслужащих ввел президент Кыргызстана

Мораторий на повышение зарплаты госслужащих ввел президент Кыргызстана. Соответствующий документ опубликован в правительственной газете «Эркин-Тоо».

Мораторий введен до 2026 года. Отмечается, что решение принято в целях оптимизации расходов государственного бюджета.

Вводится запрет на повышение размера заработной платы служащих государственных ведомств, комитетов, уполномоченных представительств президента в регионах, а также органов местной администрации. Также вводится запрет на расширение штата госорганов.

Изменение размера зарплаты госслужащих, а также структуры штата возможно в особых случаях отдельным решением главы государства.

Отдел контроля исполнения решений президента и кабинета министров должен следить за действием моратория.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304414/
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