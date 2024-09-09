Мораторий на повышение зарплаты госслужащих ввел президент Кыргызстана. Соответствующий документ опубликован в правительственной газете «Эркин-Тоо».

Мораторий введен до 2026 года. Отмечается, что решение принято в целях оптимизации расходов государственного бюджета.

Вводится запрет на повышение размера заработной платы служащих государственных ведомств, комитетов, уполномоченных представительств президента в регионах, а также органов местной администрации. Также вводится запрет на расширение штата госорганов.

Изменение размера зарплаты госслужащих, а также структуры штата возможно в особых случаях отдельным решением главы государства.

Отдел контроля исполнения решений президента и кабинета министров должен следить за действием моратория.