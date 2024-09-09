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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Закон о клевете. Принятие документов, ограничивающих свободу слова, запрещено

Юристы Института медиа полиси проанализировали законопроект «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях». Напомним, он предусматривает штрафы размером 100 тысяч сомов для физических лиц и 200 тысяч — для юридических.

В организации обращают внимание: инициаторы ссылаются на то, что дезинформация, распространяемая в интернете, может манипулировать общественным мнением и влиять на выборы, подрывая демократические процессы. Ложные сведения могут использоваться для дискредитации претендентов, партий или государственных институтов.

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Юристы напоминают: в Кодексе о правонарушениях уже предусмотрена ответственность в статьях 66 и 67 за распространение о кандидате в депутаты или на иную выборную должность заведомо ложных сведений, порочащих его честь либо достоинство, распространение средствами массовой информации сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию претендента, политической партии, с назначения выборов до официального опубликования результатов.

«Кроме того, частью 5 статьи 28 конституционного Закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» установлено, что кандидаты, их представители, представители политических партий, средства массовой информации, другие лица, участвуя в предвыборных кампаниях, не вправе допускать публикации, основанные на заведомо ложных сведениях и наносящие ущерб чести, достоинству или деловой репутации претендентов, политорганизаций», — подчеркивают юристы.

Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него.

«Как видно, Конституция не ограничивает свободу мысли и мнения на том основании, что мнение ошибочное. То есть каждый имеет право на свободу мысли и мнения, даже если они неверные. Ограничения прав человека могут быть только в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. При этом вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям (статья 23 Основного закона). Однако введение ответственности за распространение информации, по которой человек добросовестно заблуждается или имеет ошибочное мнение, несоразмерно и не является необходимым в демократическом обществе», — говорится в анализе Института медиа полиси.

Согласно статье 63 Конституции, запрещается принятие законов, ограничивающих свободу слова, печати и средств массовой информации. Тем не менее данным законопроектом исключается право на добросовестную ошибку со стороны журналистов, СМИ.

Юристы также обращают внимание на несоразмерность проступка и наказания.

По данным Национального статистического комитета, в 2023 году средняя заработная плата по республике составляла 31 тысячу 604 сома. Чтобы оплатить штраф, человеку придется работать в течение нескольких месяцев, при этом не учитывая расходы на семью, питание и проживание.

Выполнение Министерством культуры ненадлежащих функций по выявлению ложной информации в интернет-среде и определению ее достоверности или ложности противоречит как конституционным гарантиям в части ограничения свободы выражения мнения, так и международным обязательствам Кыргызстана.

Институт медиа полиси призывает чиновников отозвать законопроект.

«Свобода придерживаться своего мнения включает в себя право поменять его в любое время и по любым причинам, если какое-либо лицо при этом делает свободный выбор. Ни одно лицо не может подвергаться ущемлению предусмотренных пактом прав на основе своих действительных, подразумеваемых или предполагаемых мнений. Защищены мнения по любым вопросам, в том числе по политическим, научным, историческим, моральным или религиозным вопросам. Иными словами, привлекать к ответственности за распространение информации, по которой лицо добросовестно заблуждается, противоречит нормам международного права», — резюмировали юристы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304383/
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