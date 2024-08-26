Штрафы до 200 тысяч сомов. В Жогорку Кенеш поступил проект закона о клевете

В Жогорку Кенеш поступил законопроект «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях». Он предусматривает штрафы размером 100 тысяч сомов для физических лиц и 200 тысяч сомов для юридических лиц.

Как поясняют в кабинете министров, документ «разработан в целях защиты законных интересов потерпевшего и обеспечение справедливости в рамках правовой системы». Проектом предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях статьей о клевете и оскорблении.

«В настоящее время вопросы свободы слова и выражения становятся все более актуальными в контексте развития информационных технологий и расширения возможностей доступа к интернету. Однако параллельно с этим растет число случаев оскорблений и унижений, осуществляемых через средства массовой информации и онлайн-платформы.

Согласно последним данным, наблюдается увеличение числа случаев оскорблений и унижений, распространяемых через различные средства массовой информации и интернет-ресурсы. Это создает угрозу для общественной морали и межличностных отношений. В настоящее время законодательство Кыргызской Республики недостаточно эффективно реагирует на случаи оскорблений в средствах массовой информации и на интернет-платформах. Большинство случаев остаются безнаказанными из-за сложности доказательства вины и неоднозначности юридических норм. Оскорбления и унижения, распространяемые в средствах массовой информации и в интернете, могут иметь негативные последствия для общества в целом. Это может привести к усилению конфликтов, ухудшению межличностных отношений и нарушению общественной стабильности», — говорится в справке-обосновании.

Клевета — распространение заведомо ложных сведений в средствах массовой информации, на сайте в сети Интернет или на странице сайта в сети Интернет, порочащих честь и достоинство другого лица, также может причинить серьезный моральный и психологический ущерб, а также нанести ущерб его репутации, заявляют в кабмине.

Чиновники полагают, что запрет на клевету помогает поддерживать общественный порядок и моральные нормы, предотвращая дезинформацию и разжигание конфликтов на основе заведомо ложных утверждений, поскольку такие сведения могут поспособствовать к самосуду, общественным беспорядкам, митингам...

«Также для бизнеса включение статьи о клевете помогает защищать их интересы от недобросовестных атак со стороны конкурентов, недовольных клиентов. Клевета и ложные обвинения могут нанести ущерб доверию к информации и СМИ. Поэтому включение статьи о клевете помогает поддерживать качество и достоверность общественного дискурса, защищая общественное доверие к информации», — резюмируют инициаторы ужесточения кодекса.

Проектом также предлагается определить уполномоченный орган в сфере средств массовой информации, органом, уполномоченным рассматривать, налагать и взыскивать с лица совершившего правонарушение в виде клеветы и оскорбления, соответствующий штраф.



В ходе общественного обсуждения поступили замечания от правовой клиники «Адилет», Институт Медиа Полиси. Юристы отметили, что законопроект противоречит части 2 статьи 29 действующей Конституции, который гласит, что никто не может быть подвергнут уголовному преследованию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности.

«Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина или юридического лица осуществляется в судебном порядке в соответствии со статьей 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики. В связи с чем рассмотрение дел по клевете и оскорблению уполномоченным органом в сфере средств информации не согласуется с задачами указанного государственного органа. Кроме того, в замечаниях и предложениях предполагается, что уполномоченный государственный орган в сфере информации по своей инициативе, в том числе при отсутствии заявления и желания гражданина, вправе рассматривать дела о правонарушении и налагать взыскание, выплата которого будет поступать в бюджет государства. Тем самым за счет интереса частного, то есть оскорбленного лица государство пополняет казну», — отмечается в справке-обосновании.

При этом в кабмине информируют, что замечания и предложения не были учтены разработчиком законопроекта. Потому что он считает, что предлагаемая норма не может быть квалифицирована как дискреционная, так как уполномоченным органом в сфере информации дела по данной категории будут возбуждены на основании заявления потерпевшего.

Меры ответственности будут применены уполномоченным органом в сфере информации на основании заключения экспертизы судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

«Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети Интернет или на странице сайта в сети Интернет», — такую статью в Кодекс о правонарушениях предлагают внести чиновники.