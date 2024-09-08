10:22
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Власть

Кыргызстан не будет втянут в геополитические игры, не позволим — Эдиль Байсалов

Из-за российско-украинского конфликта Кыргызстан оказался под «перекрестным огнем», однако наша страна все равно не займет чьей-либо стороны в этом противостоянии. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, сообщает турецкое издание TRT World.

TRT World
Фото TRT World

По словам официального представителя правительства КР, в государстве проживают значительные общины как русских, так и украинцев. Для властей республики приоритетным остается внутренний прогресс, и они не намерены ставить что-либо выше собственного национального развития.

При этом Эдиль Байсалов заверил, что Бишкек не собирается внезапно отказаться от РФ «только потому, что культура отмены популярна». По его словам, это не соответствует национальным интересам Кыргызстана, тем более что Россия — это один из основных торговых партнеров.

«Я должен отметить, что мы уже живем в условиях фактических санкций, особенно в нашем банковском секторе. Но мы будем упорствовать. КР не будет втянута в геополитические игры, и мы не позволим этим вызовам отвлечь нас или помешать нашему национальному развитию», — сказал замглавы кабмина.

Ранее Санкционный регулятор США выпустил предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом. В пресс-релизе Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина говорится, что РФ пытается обходить санкции «путем открытия новых зарубежных филиалов и дочерних компаний российских финансовых учреждений».

Почти все коммерческие банки КР вынуждены были остановить работу с российскими из-за угрозы попасть под санкции Евросоюза и США.

Кыргызстан предупредили о запрете нарушать санкции против Российской Федерации, также говорил глава МИД Жээнбек Кулубаев.

На минувшей неделе Нацбанк КР запретил банкам проводить платежи без реальных поставок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304378/
просмотров: 5952
Версия для печати
Материалы по теме
Минэкономики прокомментировало запрет банкам на платежи без реальных поставок
Нацбанк Кыргызстана запретил банкам проводить платежи без реальных поставок
Эдиль Байсалов: Аскар Акаев продолжает обладать званием экс-президента КР
Россия готова к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений
Исхак Масалиев предложил Кыргызстану поддержать Россию в конфликте с Украиной
Россия работает над обеспечением взаиморасчетов в нацвалютах со странами ЦА
Россия и Китай начали нанимать курьеров для оплаты товаров золотом
В результате ночных обстрелов Белгорода и Харькова много пострадавших
Украина потеряла первый из поставленных Западом истребителей F-16
Эдиль Байсалов: В стране не будет пенсионеров, получающих ниже 7 тысяч сомов
Популярные новости
Аскар Акаев хочет статус экс-президента: Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию Аскар Акаев хочет статус экс-президента: Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию
V&nbsp;Всемирные игры кочевников. Садыр Жапаров вылетел в&nbsp;Астану: состав делегации V Всемирные игры кочевников. Садыр Жапаров вылетел в Астану: состав делегации
Мораторий на&nbsp;повышение зарплаты госслужащих ввел президент Кыргызстана Мораторий на повышение зарплаты госслужащих ввел президент Кыргызстана
Ежемесячно в Нацбанк поступают более 300 заявлений о мошенничестве Ежемесячно в Нацбанк поступают более 300 заявлений о мошенничестве
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;главном стадионе Бишкека! Бесплатный Wi-Fi от MEGA на главном стадионе Бишкека!
MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard
Командный подход в&nbsp;лечении онкологии в&nbsp;Acıbadem Командный подход в лечении онкологии в Acıbadem
MBANK напоминает о&nbsp;важности защиты от&nbsp;мошенников MBANK напоминает о важности защиты от мошенников
10 сентября, вторник
10:10
Кыргызстанский боксер Арваз Ахмади выиграл золото чемпионата Азии среди юношей Кыргызстанский боксер Арваз Ахмади выиграл золото чемпи...
10:07
iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods: что еще показали на презентации Apple
09:45
На перевале Долон автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт выпал снег
09:38
В Кыргызстан поступило $256,3 миллиона в виде денежных переводов
09:38
Водители-перегонщики. В мэрии Бишкека уточнили, кого они ищут