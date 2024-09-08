Из-за российско-украинского конфликта Кыргызстан оказался под «перекрестным огнем», однако наша страна все равно не займет чьей-либо стороны в этом противостоянии. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, сообщает турецкое издание TRT World.

Фото TRT World

По словам официального представителя правительства КР, в государстве проживают значительные общины как русских, так и украинцев. Для властей республики приоритетным остается внутренний прогресс, и они не намерены ставить что-либо выше собственного национального развития.

При этом Эдиль Байсалов заверил, что Бишкек не собирается внезапно отказаться от РФ «только потому, что культура отмены популярна». По его словам, это не соответствует национальным интересам Кыргызстана, тем более что Россия — это один из основных торговых партнеров.

«Я должен отметить, что мы уже живем в условиях фактических санкций, особенно в нашем банковском секторе. Но мы будем упорствовать. КР не будет втянута в геополитические игры, и мы не позволим этим вызовам отвлечь нас или помешать нашему национальному развитию», — сказал замглавы кабмина.

Ранее Санкционный регулятор США выпустил предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом. В пресс-релизе Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина говорится, что РФ пытается обходить санкции «путем открытия новых зарубежных филиалов и дочерних компаний российских финансовых учреждений».

Почти все коммерческие банки КР вынуждены были остановить работу с российскими из-за угрозы попасть под санкции Евросоюза и США.

Кыргызстан предупредили о запрете нарушать санкции против Российской Федерации, также говорил глава МИД Жээнбек Кулубаев.

На минувшей неделе Нацбанк КР запретил банкам проводить платежи без реальных поставок.