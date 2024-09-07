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Экономика

Нацбанк Кыргызстана запретил банкам проводить платежи без реальных поставок

Нацбанк Кыргызстана запретил банкам проводить платежи без реальных поставок. Соответствующее постановление приняло правление.

Стало известно, что с конца сентября регулятор запретил банкам страны проводить расчеты по контрактам без реальной поставки товаров и услуг на территорию страны. Ограничения вступают в силу через три недели после официального публикования и будут действовать один год.

«Установить ограничение на год поднадзорным Национальному банку организациям принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, заключенным иными лицами, предметом которых являются товары, работы и услуги, следующие из иностранных государств или в иностранные государства, без реальной поставки на территорию КР, кроме уполномоченных государственных компаний, определенных кабинетом министров», — говорится в документе.

Поясняется, что такое решение принято «в целях обеспечения экономической безопасности и поддержания финансовой стабильности».

По данным «РБК» со ссылкой на логистические фирмы, доля отказов через банки Центральной Азии в июне 2024 года возросла до 30 процентов. При этом больше всего сложностей возникло с оплатой товаров именно между Россией и Кыргызстаном, оценивали представители бизнеса.

Сложности с платежами из РФ усугубились после того, как в декабре 2023-го Минфин США получил право вводить санкции против иностранных банков за помощь в сделках по поставке определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу.

Речь идет о банковских переводах контрагентам, расположенным за пределами КР, в том числе и из России, считает советник IPN Partners Дмитрий Сорокин. Решение, вероятно, касается платежей по контрактам, которые не предусматривают поставку товаров непосредственно на таможенную территорию Кыргызстана, то есть товары не предназначаются для потребления в этой стране, отмечает старший партнер О2Consulting Татьяна Сафонова.

Запрет может быть и мерой для борьбы с платежами по фиктивным контрактам, то есть по предотвращению фиктивных сделок, где платежи проходят без реального движения товаров. Он может касаться схем, которые используются для вывода средств из государства и легализации доходов, а также платежей по контрактам с нерезидентами, как из России, так и из других стран.

По мнению экспертов, формулировка Нацбанка подразумевает, что платежи возможны, когда товар находится на территории КР, проходит таможенное оформление и зарегистрирован в системе учета товародвижения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304338/
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