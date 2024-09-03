Закон «О свободе вероисповедания» хотят обновить. Зачем, пояснили инициаторы

Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики инициирует принятие новой редакции Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Чиновники пояснили свою инициативу.

«Глобальные угрозы современности в борьбе с религиозным радикализмом требуют комплексного подхода, включающего социальные и образовательные меры. На государственном уровне необходимо урегулирование отдельных вопросов вероисповедания.

На сегодня количество религиозных объектов и организаций на территории страны составляет более 4 тысяч 200. Необходимо отметить, что строительство религиозных объектов велось хаотично в связи с отсутствием нормативных правовых актов.

В этой связи законопроектом предлагается запретить их возведение на частных территориях, приусадебных участках и в домовладениях граждан, а также предусмотреть отдельным нормативным правовым актом кабинета министров особенности порядка строительства, реконструкции, перепрофилирования объектов религиозного назначения», — отмечается в справке-обосновании.

Также предлагается создание государственного реестра субъектов религиозной деятельности, объектов религиозного назначения, который будет содержать сведения об их создании, реорганизации и прекращении деятельности, а также иные связанные с ними данные.

Проектом закона предлагается урегулировать процесс получения зарубежного религиозного образования.

«В целях предупреждения и недопущения влияния деструктивного религиозного обучения за рубежом, а также ведения статистики лица, желающие получить зарубежное религиозное образование, должны согласовать свой выезд с Госкомиссией по делам религий и центральным органом управления религиозной организации. При этом в случае отсутствия указанного действия документ, подтверждающий окончание религиозного обучения, будет считаться недействительным на территории КР», — подчеркивают в ведомстве.

Религиозные воспитание и обучение должны осуществляться соответствующими учетными организациями и компетентными лицами, имеющими высшее религиозное образование. Формы и методы образовательного процесса не должны противоречить требованиям законодательства Кыргызстана. Учебная программа, используемая религиозная литература должны проходить соответствующую государственную аккредитацию.

Обучение, проповедческая деятельность не должны приводить к религиозному радикализму, фанатизму.

«Наряду с урегулированием отношений по осуществлению религиозной деятельности следует отметить и последователей религиозных организаций, приверженцев отдельных религиозных убеждений, тогда как их образ жизни, поведение и внешний вид у граждан вызывают чувство амбивалентности (двойственность, противоположность чувств). Данный вопрос также имеет необходимость в доработке в связи со сложностью идентификации и отождествлении личности», — говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная комиссия по делам религий выступает и за запрет на создание политических партий на религиозной основе, а также против участия политических организаций в религиозной деятельности. Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в религиозной сфере» также вынесен ведомством на общественное обсуждение.