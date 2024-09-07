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Власть

Неформальный саммит СНГ накануне Дня Победы анонсировал пресс-секретарь Кремля

Пресс-секретарь президента Российской Федерации анонсировал неформальный саммит лидеров стран СНГ накануне Дня Победы.

В Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение неформального саммита СНГ, проинформировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, «в привязке ко Дню Победы накануне» ожидается неформальная встреча СНГ, а также другие двусторонние контакты. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что на парад Победы не планируют приглашать глав недружественных стран.

«А так это будет очень-очень внушительный список. Но прежде всего это, конечно, будет СНГ»,
— отметил он.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться 9 мая 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304329/
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