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Власть

«Талибан» уже не террористы. Кремль с пониманием отнесся к решению Кыргызстана

«Кыргызстан и Афганистан — соседи, а запрещенное в РФ движение «Талибан» — фактическая власть в Кабуле. Поэтому Россия с пониманием относится к решению Бишкека исключить талибов из перечня террористических организаций», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану, — напомнил представитель Кремля. — Соседям очень важно выстраивать отношения с де-факто властью. Это необходимо, без этого нельзя выстраивать никакие контакты», — пояснил Песков.

«С пониманием относимся к такой ситуации», — заключил пресс-секретарь российского президента.

ТАСС пишет, что о возможности исключения «Талибана» из перечня террористических организаций заявляли и российские дипломаты. По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, МИД и Минюст РФ доложили главе российского государства Владимиру Путину, что талибов можно исключить из списка. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такую инициативу отражающей объективную реальность.

Напомним, что ранее глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с временным поверенным в делах Афганистана в Кыргызстане Нуруллой Амином, где стороны обменялись мнениями по дальнейшему сотрудничеству.

Ранее стало известно, что КР исключила «Талибан» из списка экстремистских организаций, запрещенных в стране. При этом официальной информации об этом МИД не распространил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304326/
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