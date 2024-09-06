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Общество

Кыргызстан исключил «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций?

Кыргызстан мог исключить Талибан из списка запрещенных в стране организаций, сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Отмечается, что МИД Афганистана опубликовало сообщение, в котором заявило о высокой оценке и приветствии решения Кыргызстана «исключить название «Талибан», ранее связанное с Исламским эмиратом Афганистан, из списка запрещенных групп».

«В соответствии с действиями других стран шаг, предпринятый Кыргызстаном, означает растущее политическое признание Исламского эмирата Афганистан как на региональном, так и на международном уровнях и устраняет барьер для укрепления двусторонних отношений между Исламским Эмиратом Афганистан и другими странами», — говорится в сообщении МИД Афганистана.

При этом официально Кыргызская Республика не заявляла об этом. Только 2 сентября местная Генпрокуратура опубликовала перечень из 20 организаций, признанных террористическими или экстремистскими,— «Талибана» среди них не было.

Однако на сайте Госкомиссии по делам религии движение до сих пор числится в реестре запрещенных. По словам замглавы ведомства Азамата Юсупова, комиссия знает об обновленном списке, но не имеет отношения к его утверждению.

Ранее организацию из списка террористических вывел Казахстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304197/
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