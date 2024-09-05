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Власть

Минэкономики призвали убрать таможенную пошлину на дорогие лекарства

Убрать таможенную пошлину на дорогостоящие лекарства для личного пользования предложил на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

Он пояснил: люди жалуются на то, что дорогостоящие препараты в стране купить невозможно, их приходится заказывать из-за рубежа. А на таможне, если лекарства стоят дороже 200 евро, приходится уплачивать пошлину.

Кроме того, по словам Дастана Бекешева, к нему поступает много жалоб на невозможность обменять препараты, если куплена по ошибке неправильная дозировка. По его мнению, эту проблему тоже нужно решить.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304090/
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