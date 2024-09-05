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Власть

В ЖК считают, что необходимо увеличить число депутатов местных кенешей

В Жогорку Кенеше считают, что в связи с административно-территориальной реформой необходимо увеличить число депутатов местных кенешей. Соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты внесен на рассмотрение коллег.

Отмечается, что документ разработан «в целях обеспечения справедливого представительства интересов всего населения, повышения эффективности местного самоуправления и реализации конституционных гарантий в рамках проведения административно-территориальной реформы на территории Кыргызской Республики».

По словам нардепов, в связи с вновь образованными административно-территориальными единицами на уровне айыльных аймаков и городов изменилась численность населения, проживающего на соответствующей территории. Для сохранения принципа равного представительства необходимо увеличить количество мандатов в местных кенешах в соответствии с фактической численностью населения. Это позволит обеспечить более пропорциональное представительство интересов всех жителей, считают инициаторы.

«Увеличение количества депутатских мандатов способствует более полной реализации этого конституционного права. Также необходимо отметить: в некоторых городах численность населения может быть неодинаковой, при этом количество мандатов для таких городов остается одинаковым, что приводит к нарушению принципов справедливого представительства. Таким образом, жители более крупных городов оказываются недопредставленными в местных кенешах по сравнению с жителями небольших городов, что ставит под сомнение полноту учета их интересов. Несоответствие числа депутатов реальной численности населения может снижать эффективность функционирования местных кенешей и принимаемых ими решений. Такое несоразмерное представительство подрывает восприятие легитимности и справедливости органов местной власти со стороны граждан», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304058/
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