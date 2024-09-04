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Власть

В Жогорку Кенеше просят наказать учителей, заставляющих девочек снимать платки

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жалолидин Нурбаев попросил представителя кабинета министров в парламенте Алмасбека Абытова наказать учителей, которые заставляют девочек снимать в школе платки.

По мнению парламентария, нарушаются конституционные права школьниц.

Он считает, что Минобразования совместно с прокуратурой должны разобраться в этом деле и дать юридическую оценку действиям учителей.

Накануне, 3 сентября, Министерство образования заявило, что «информация о якобы принудительном снятии хиджабов в некоторых школах Кыргызстана, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности».
Ссылка: https://24.kg/vlast/303955/
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