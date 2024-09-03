08:19
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Власть

Хорошую динамику кыргызско-российских отношений отметил Акылбек Жапаров

Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с заместителем председателя Государственной думы России Борисом Чернышовым и депутатом Госдумы Аленой Аршиновой.

По данным пресс-службы кабмина, он отметил хорошую динамику кыргызско-российских отношений, подчеркнув, что Российская Федерация является надежным и ключевым партнером по вопросам региональной безопасности, торгово-экономического и культурного развития.

Акылбек Жапаров поблагодарил российскую некоммерческую организацию «Евразия» за инициативу предоставить 50 школьных автобусов для детей Кыргызстана в виде гранта.

По словам главы кабмина, в последние годы в Кыргызстане совместно с Россией начата реализация масштабных и исторических проектов — строительство девяти общеобразовательных учреждений, кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета, филиала МГУ в Караколе, запуск программы «Российский учитель за рубежом», также увеличивается квота бюджетных мест в высших учебных заведениях России для студентов.

Борис Чернышов отметил важность реализации ранее достигнутых договоренностей между руководителями двух стран, дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений.

Состоялось подписание соглашения между кабмином КР и АНО «Евразия» о взаимодействии по сохранению и укреплению традиционных ценностей на Евразийском пространстве.

Стороны запустят совместные программы в гуманитарной и культурной сферах, включая проекты по сохранению традиций народов, языков, развитию здравоохранения, науки, образования, информации и массовых коммуникаций, спорту, туризму и работе с молодежью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303804/
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Россия и Китай начали нанимать курьеров для оплаты товаров золотом
Российская организация «Евразия» передаст Кыргызстану 50 школьных автобусов
Новые правила пребывания в России. Что изменилось для иностранных граждан
«Рога и копыта». В России появилась фейковая компания с триллионным оборотом
Захват заложников в российской колонии: все террористы ликвидированы
Google подала иски к владельцам российских телеканалов RT, «Царьград» и «Спас»
Санкции ударили по переводам: какие банки КР все еще отправляют деньги в Россию
В MBANK сообщили о приостановлении переводов в банки РФ
Bloomberg: В России могут объявить новую мобилизацию до конца 2024 года
Экспорт новых легковых авто из Кыргызстана в Россию в июле вырос в два раза
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке открыли новый &laquo;Белый дом&raquo;. Как выглядит объект внутри? В Бишкеке открыли новый «Белый дом». Как выглядит объект внутри?
Как выглядит новая резиденция президента Кыргызстана изнутри Как выглядит новая резиденция президента Кыргызстана изнутри
Садыру Жапарову презентовали разведывательный дрон, произведенный в&nbsp;Кыргызстане Садыру Жапарову презентовали разведывательный дрон, произведенный в Кыргызстане
Депутатский мандат Нуржигита Кадырбекова передали Эрнису Айдаралиеву Депутатский мандат Нуржигита Кадырбекова передали Эрнису Айдаралиеву
Бизнес
Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior
MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича
Альпинисты команды Energy&amp;Ecology поздравили страну с&nbsp;Днем независимости Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости
Пара крутых смартфонов, рюкзак и&nbsp;смарт-часы. Все за&nbsp;16&nbsp;500 сомов&nbsp;&mdash; реально? ДА! Пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы. Все за 16 500 сомов — реально? ДА!
3 сентября, вторник
08:14
Машины, квадрокоптеры и радиостанции передало МВД России кыргызстанским коллегам Машины, квадрокоптеры и радиостанции передало МВД Росси...
08:09
Хорошую динамику кыргызско-российских отношений отметил Акылбек Жапаров
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 сентября, понедельник
23:43
Новая функция WhatsApp ощутимо ударит по мошенникам и спамерам
23:12
Россия работает над обеспечением взаиморасчетов в нацвалютах со странами ЦА
22:46
Минтруда вернуло в Кыргызстан из России двоих детей
22:28
В конкурсе «Русский язык в СНГ — новые горизонты» победили четыре кыргызстанки
22:00
Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе? Куда в этих случаях звонить