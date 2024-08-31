Российская организация «Евразия» передаст Кыргызстану 50 школьных автобусов

Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» и кабинет министров Кыргызстана подпишут соглашение о сотрудничестве 2 сентября 2024 года в Бишкеке. Документ включает в себя реализацию проектов, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей.

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Стороны планируют реализовать совместные проекты в гуманитарной и культурной сферах. В том числе речь идет о национальных традициях, языках, здравоохранении, науке и образовании.

Отмечается, что 2 сентября некоммерческая организация торжественно передаст Кыргызстану 50 школьных автобусов в рамках проекта «Евразийский лицей». Новый транспорт оснастили по всем современным стандартам безопасности. Дети смогут с комфортом добираться до своих школ из удаленных районов.

Кроме этого, АНО «Евразия» будет оказывать системную поддержку учреждениям образования в государствах ЕАЭС с учетом местных культурных и исторических особенностей.