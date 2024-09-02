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Власть

Акылбек Жапаров провел первое аппаратное совещание в новом «Белом доме»

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел первое аппаратное совещание в новом здании администрации президента «Ынтымак Ордо». Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе совещания рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития страны, реализация стратегических инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения, а также план работы администрации президента на текущую неделю.

«Открытие нового здания администрации президента — это символ обновления. Работа в новом здании — это не просто перемена места, это новая страница в истории нашего государства. Мы обязаны работать с полной отдачей ради благополучия нашего народа», — сказал Акылбек Жапаров.

В совещании приняли участие руководители структурных подразделений администрации президента, министерств, ведомств и полномочных представителей президента в регионах в режиме видеоконференции.

Напомним, новое здание администрации президента и кабинета министров открыли 30 августа. Глава государства Садыр Жапаров отметил, что «Ынтымак Ордо» — это не только административный объект, но и архитектурный символ решительности и призыва к дружбе, единогласию и развитию. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/303716/
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