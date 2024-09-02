Жогорку Кенеш начал работу. Пять новых депутатов принимают присягу

Жогорку Кенеш начал свою работу после летних каникул. Спикер парламента Нурланбек Шакиев объявил четвертую сессию открытой.

На заседании приняли присягу пять новых депутатов. Среди них: Бактыбек Марипов, избранный в Ноокатском одномандатном избирательном округе, который заменил Жусупбека Коргонбай уулу; Арсланбек Эгембердиев, получивший мандат вместо Мейкинбека Абдалиева; Акулу Бердиев, занявший место экс-лидера фракции «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова; Айжигит Тыналиев, избранный в Иссык-Кульском одномандатном округе вместо Максатбека Сарбагышева; и Эрнис Айдаралиев, заменивший Нуржигита Кадырбекова из фракции «Ыйман Нуру».

По словами спикера Нурдланбека Шакиева, еще один новый депутат Жумабек Салымбеков, избранный по Свердловскому одномандатному округу вместо Шайлообека Атазова, не смог прийти на заседание по состоянию здоровья. Он принесет присягу позже.