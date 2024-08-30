Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков сдает мандат. Информацию 24.kg подтвердили в ЦИК.

Нардеп сегодня написал заявление о досрочном прекращении депутатский полномочий по собственному желанию. Причину не указал.

Пока не известно, когда члены ЦИК будут рассматривать заявление парламентария. Сам Нуржигит Кадырбеков недоступен для комментариев.

Напомним, 22 августа его допросили в ГКНБ в качестве свидетеля по делу фонда «Ыйман».

Ранее «Азаттык» сообщил о проверке фонда «Ыйман», проведенной службой внутреннего аудита при Минфине. 22 июля началась проверка, а через неделю опубликованы результаты. Основанием для аудита стало письмо ГКНБ от 18 июля.

По данным проверки, в 2014-2015 годах фонд получил $5,1 миллиона, из которых около $5 миллионов были переведены из Турции для упорядочивания религиозного образования в Кыргызстане. В период 2014-2018 годов на счет фонда поступило 24,9 миллиона сомов от различных источников.

Аудит выявил отсутствие бухгалтерских отчетов и необходимых документов, что затрудняет полноценную проверку. В заключении указано на нарушение Закона «О бухгалтерском учете». Имена бывших руководителей фонда, кроме бывшего бухгалтера, в заключении не упоминаются.