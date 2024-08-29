DW: Как деньги влияют на исход президентских выборов в США

Ни в одной другой стране мира в президентскую избирательную кампанию не вливается столько денег, как в США, пишет DW.

«25 августа стало известно, что с момента вступления в борьбу за высший госпост Камала Харрис и кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолз уже собрали 540 миллионов долларов. За тот же период кандидату от республиканцев Дональду Трампу поступили 138 миллионов долларов», — отмечает издание.

В 2020 году победивший Джо Байден и проигравший Дональд Трамп суммарно потратили около 5,7 миллиарда долларов.

Это стало рекордной суммой, вдвое превысившей показатель предыдущих выборов, подсчитала организация Open Secrets, документирующая пожертвования на избирательные кампании.



Пожертвования поступают как от множества мелких доноров, так и от крупных бизнесменов, стремящихся получить влияние. Например, миллиардер Джордж Сорос и его сын Александр поддерживают кандидатуру Камалы Харрис от демократов. Также финансовую помощь этой кандидатке оказывают Рид Хоффман, сооснователь LinkedIn, и член совета директоров Microsoft.



«Дональд Трамп также получает помощь от влиятельных бизнес-лидеров. Крупные суммы на его кампанию выделили миллиардеры Тимоти Меллон, Дэвид Сакс и Илон Маск. В недавнем «интервью» с Трампом Маск даже предложил сотрудничество в возможной будущей президентской администрации. Например, как сообщает американский журнал Time, миллиардер Тимоти Меллон в мае выделил 50 миллионов долларов на поддержку кандидата-республиканца», — пишет DW.

Чем крупнее пожертвования, тем больше возникает подозрений, что с их помощью пытаются оказывать влияние на политику.

Дискуссии о необходимости ограничения пожертвований на избирательные кампании в США ведутся уже десятилетиями. В 2010 году Верховный суд США принял важное решение, установив, что любое ограничение на финансирование политических кампаний является формой цензуры и, следовательно, незаконно.

Йорг Хебенштрайт, научный сотрудник Йенского университета, изучающий внутреннюю политику США и финансирование выборов, считает это решение поворотным моментом в политике страны. В интервью DW он пояснил: «Это означает, что начиная с 2010 года можно вносить сколько угодно пожертвований — будь то компания, банк, профсоюз, группа заинтересованных лиц или отдельный состоятельный человек».

Тем не менее существуют ограничения на прямые пожертвования кандидатам: физическое лицо может внести не более 6600 долларов США. Также можно пожертвовать средства через комитеты политических действий (Political Action Committees, PAC), которые поддерживают конкретных кандидатов. Эти комитеты обычно создаются компаниями, профсоюзами или группами интересов, которые собирают пожертвования от своих членов или сотрудников, и каждое физическое лицо может жертвовать не более 5000 долларов в год в PAC.

Кроме того, частные лица могут пожертвовать 41 300 долларов в год национальным партийным организациям.

Профессор политологии Университета Санкт-Галлена в Швейцарии Джеймс Дэвис отмечает, что сейчас на избирательные кампании в США тратятся беспрецедентные, «ошеломительные суммы»: «Никогда прежде мы не видели ничего подобного».

По мнению Дэвиса, важно иметь месседж, который найдет отклик у избирателей, так как одних денег недостаточно. Например, в избирательной кампании 2016 года Хиллари Клинтон собрала значительно больше средств, чем Дональд Трамп, но это не помогло ей одержать победу.

Часто крупные спонсоры получают возможность влиять на политику и после выборов.

«Когда кто-то жертвует миллионы, неудивительно, если он однажды окажется приглашенным на мероприятие с новоизбранным президентом», — уверен Дэвис.

Хебенштрайт добавляет, что иногда донорам предлагают высокие должности, такие как кресла в администрации, места послов или другие дипломатические посты. «Такие случаи, например, имели место после прихода Дональда Трампа в Белый дом в 2016 году», — пишет DW.