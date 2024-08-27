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Власть

Эдиль Байсалов провел совещание по подготовке к Всемирным играм кочевников

Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов провел совещание по подготовке Национальной сборной команды Кыргызстана к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 14 сентября в Астане.

На совещании обсудили подготовку спортсменов и организационные вопросы, включая трансляцию Игр и разрешение на вывоз редких животных для фестиваля Салбурун.

Кроме того, рассмотрены вопросы оказания поддержки проведению VI Всемирных игр кочевников в 2026 году в Узбекистане.

По итогам совещания даны поручения министерствам и ведомствам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303280/
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