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Власть

Сузакский избирательный округ. Претенденты на мандат депутата Жогорку Кенеша

В Сузакском одномандатном избирательном округе № 13 22 сентября пройдут досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша.

Место стало вакантным после того, как нардеп Тазабек Икрамов, избранный по этому округу, добровольно сдал мандат.

ЦИК прекратила прием документов на вакантное место. Всего выдвинулись 15 кандидатов (мужчин — 12, женщин — 3), четыре претендента отказались от дальнейшего участия в выборах.

Число участников может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.

24.kg знакомит с теми, кто решил участвовать в депутатской гонке.

1
Алтынбек Кылычбаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Алтынбек Кылычбаев

На сайте Центризбиркома указано, что он является заместителем директора санатория «Джалал-Абад». Из открытых источников известно, что в 2015 году он баллотировался в парламент от партии «Республика — Ата Журт». Был вторым в списке кандидатов. Политорганизация прошла в Жогорку Кенеш, но Алтынбека Кылычбаева после выборов исключили из списка, как и еще более 50 претендентов.

2
Санжарбек Энназаров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Санжарбек Энназаров

Директор строительной компании ОсОО «Дари Строй». В ноябре 2020 года подавал заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики, но в декабре отозвал его.

3
Нурдин Эрматов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Нурдин Эрматов

Директор межобластного реабилитационного центра в Джалал-Абаде, был координатором Минздрава по Джалал-Абадской области.

4
Манас Максутов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Манас Максутов

Частный предприниматель.

5
Бейшенбек Бегматов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бейшенбек Бегматов

Директор ИП «Бегматов».

6
Жыргалбек Сейдахматов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Жыргалбек Сейдахматов

Председатель айыльного кенеша Багыш Сузакского района.

7
Мелисбек Кошалиев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Мелисбек Кошалиев

Частный предприниматель.

8
Медербек Сапарбаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Медербек Сапарбаев

Частный предприниматель. По данным www.osoo.kg, является директором общественного фонда «Ак ниет — Аманат».

9
Ынакбек Айдаров

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Ынакбек Айдаров

Директор спортивной школы имени Самагана Жапарбаева в Джалал-Абаде. По сведениям www.osoo.kg, является директором ОсОО «Орунбай Ажы».

10
Юлия Лилиенталь

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Юлия Лилиенталь

Директор фонда «Эгамберди Хаджы».

Это не первая ее попытка получить мандат. В 2021 году участвовала в выборах по Сузакскому избирательному округу № 13. Заняла предпоследнее место, набрав 867 голосов. В апреле 2024-го баллотировалась в Ошском округе, но тоже не прошла.

Однако имя Юлии Лилиенталь мелькало в СМИ и до этого. В ноябре 2020 года она решила участвовать в президентских выборах. Но отказалась сдавать экзамен по государственному языку, аргументировав это тем, что училась в Джалал-Абадском государственном университете и имеет диплом. По словам кандидата, он выше по статусу, чем «какой-то сертификат». С гонки ее сняли.

11
Гулуйпа Карымшакова

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Гулуйпа Карымшакова

Работник культуры. Окончила Кыргызский государственный институт искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой по специальности «культурно-досуговая деятельность». В 2021 году баллотировалась по Сокулукскому избирательному округу Чуйской области № 24.

12
Нурсултан Абдуллаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Нурсултан Абдуллаев

Генеральный директор «КРСК». В 2023 году выдвигал кандидатуру для участия в повторных выборах по Ленинскому одномандатному округу. ЦИК не зарегистрировала его, так как не предоставил справку о внесении избирательного залога в 100 тысяч сомов и создании избирательного фонда.

13
Асилбек Арапбаев

Директор МП «Багыш Достук». Был депутатом Жогорку Кенеша. В 2015 году сменил Абдулатипа Режавалиева во фракции «Республика».

14
Гулмира Камбарова

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Гулмира Камбарова

Временно не работает. Известно, что была заместителем акима Сузакского района Джалал-Абадской области по социальным вопросам.

15
Темирбек Тиллебаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Темирбек Тиллебаев

Заместитель директора ОсОО ПКЧХЗ «Дома-Ата». По сведениям www.osoo.kg, является директором ОсОО «Нуру Аль Арабия». В 2015 году баллотировался в парламент от партии «Онугуу-Прогресс».
Ссылка: https://24.kg/vlast/302843/
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