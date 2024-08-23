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Власть

Миллионы, украшения, участки. В Таласе наградили призеров Олимпиады в Париже

В Таласской области в комплексе «Манас ордо» прошло награждение участников и призеров Олимпиады в Париже. Об этом сообщила пресс-служба полпредства.

Глава региона Эрмат Джумаев поздравил спортсменов и вручил серебряному призеру Олимпийских игр Мээрим Жуманазаровой 3 миллиона сомов. Другой серебряный медалист Мунарбек Сейитбек уулу получил 1 миллион.

Обладатели бронзовой медали Узур Джузупбеков и Жоламан Шаршенбеков удостоились 1,5 миллиона сомов каждый. Айсулуу Тыныбекова и Акжол Махмудов получили по 500 тысяч за третье место. Айпери Медет кызы и Бекзату Алмаз уулу вручили по 300 тысяч сомов.

Главные и личные тренеры получили от 100 до 150 тысяч сомов. Женской сборной Кыргызстана по борьбе за достижения на Олимпиаде также подарили украшения, мужчинам-спортсменам — скакунов.

Бизнесмен Таалайбек Тилебалдиев подарил медалистам Олимпийских игр участки на берегу Иссык-Куля.

Отметим, у спортсменов из КР на Олимпиаде было 16 лицензий — в спортивной борьбе, плавании, легкой атлетике, дзюдо и боксе. Они завоевали четыре бронзовые и две серебряные медали, а также обновили два национальных рекорда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302836/
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