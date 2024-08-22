Первая леди Айгуль Жапарова выступила на Всемирном женском форуме в Улан-Баторе

Первая леди Айгуль Жапарова выступила на Всемирном женском форуме «На пути к зеленому будущему» в Улан-Баторе (Монголия). Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, форум проходит 22-23 августа под эгидой лидера Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в сотрудничестве с ООН. В мероприятии участвуют главы государств, правительств и министры 15 стран, представители более 20 международных организаций, женщины-лидеры.

Айгуль Жапарова выразила уверенность в том, что форум станет плодотворной диалоговой площадкой для построения справедливого, процветающего и мирного общества, придаст импульс общей деятельности к 30-летию принятия «Пекинской декларации и платформы действий».

Она отметила, что одной из Целей устойчивого развития до 2030 года, принятой всеми государствами ООН, являются обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.

В сентябре 2022-го Кыргызстан принял Национальную стратегию по достижению гендерного равенства до 2030 года.

На сегодня вопрос является одним из приоритетных направлений развития Кыргызской Республики. Продолжается работа по созданию условий и возможностей для продвижения женского предпринимательства.

Айгуль Жапарова напомнила, что в 2019-м утверждена Программа развития зеленой экономики в КР, в которой определены семь приоритетных секторов:

зеленая энергетика;

зеленое сельское хозяйство;

зеленая промышленность;

устойчивый туризм;

низкоэмиссионный транспорт;

управление отходами;

зеленые города.

Кроме того, с 2021 года реализуют мероприятия, направленные на создание национального механизма финансирования зеленых проектов.

Первая леди заметила, что многие женщины выражают готовность инвестировать в экологически чистые производства, услуги, продукты. И добавила, что в последние годы экологические инициативы становятся все более значимыми, и в этом процессе в Кыргызстане особую роль играют женщины.