Запрет мигрантам привозить в Россию семьи: некоторые депутаты Госдумы против

Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, комментируя законопроект ЛДПР, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну, заявил, что Россия не может запретить въезд в страну для семей мигрантов.

Напомним, ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства РФ.

«Как мы можем не пустить семьи, если по закону они должны прийти... Мы договорились, что будем работать вместе с ними», — сказал Владимир Васильев в ходе панельной дискуссии «Вызовы, стоящие перед политиками будущего» на форуме «Территория смыслов».

«Нам не хватает людей сегодня», — заключил он.