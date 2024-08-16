Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин заявил, что страна проводит новую политику в отношении западных санкций против России. Страна не будет «слепо следовать» ограничениям, если это ставит под удар интересы государства, сказал он в интервью Bloomberg.

По словам вице-премьера РК, некоторые санкции непропорционально навредили республике. Попавшие под ограничения США компании закрываются, а западные государства, как отметил он, мало что сделали для компенсации ущерба.

Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю. Серик Жумангарин

Он также заметил, что Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, у которых есть как военное, так и гражданское применение. И пояснил, что местный завод производит шарикоподшипники по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

Bloomberg подчеркивает, что ранее высокопоставленные чиновники РК не критиковали вводимые Западом санкции против России. Казахстан не присоединялся к санкциям, но старался соблюдать все ограничения, пишет агентство. В целом, отметил Серик Жумангарин, страна продолжает следовать основным санкциям.