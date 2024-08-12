Консультативная встреча в Астане: попытки «дружить домами» продолжаются

В первой декаде августа в столице соседнего Казахстана Астане прошла шестая Консультативная встреча глав государств региона. А вот запланированный на эти же даты саммит «Центральная Азия + Япония» пришлось отложить.

Премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида отменил турне по странам ЦА из-за угрозы мощного землетрясения в районе японских островов, о чем СМИ сообщили накануне.

Между тем отсрочка саммита, как полагают эксперты, на намерение Токио сбалансировать присутствие Китая и России в Центральной Азии не повлияла. Об этом свидетельствует экономический пакет, включающий в себя создание альтернативного маршрута и меры по продвижению торговли. Потенциальный коридор должен связать ЦА и Японию, минуя российские территории, и протянуться через Каспийское море.

Таким образом, стабильный экспортный поток обеспечит экономическую независимость региона.

Москва отреагировала на вероятную перспективу весьма бурно, обвинив Японию в попытках нанести ущерб связям государств Центральной Азии с РФ.

Оправдана ли гневная риторика Кремля и что означают отдельные заявления сторон, прозвучавшие на Консультативной встрече, разбирал журналист 24.kg.

Не сейчас, так потом?

Если бы саммит «Центральная Азия + Япония» состоялся, то, как уточняли ранее журналисты, глава правительства Страны восходящего солнца озвучил бы на нем предложения по развитию региона, в частности в сфере декарбонизации.

Япония намерена способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего ЦА с Европой через Каспийское море.

Кроме того, Токио готов был открыть рынок для квалифицированных работников из Центральной Азии.

Эксперты считают, что столь щедрые предложения означают одно: Япония посредством помощи в устойчивом экономическом развитии хочет укрепить отношения с регионом, где Китай и Россия обладают большим влиянием.

Вот что пишет по этому поводу Japan Times: «Центральная Азия — ключевой геополитический регион между Восточной Азией и Европой, богатый природными ресурсами, такими как газ. В последние годы КНР расширяет там свое экономическое влияние, и Соединенные Штаты и Европейский союз также стремятся укрепить связи с регионом».

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Вероятное сближение Страны восходящего солнца с ЦА прокомментировали в Москве. Представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Японии «попыткой внедриться в Центральную Азию, продиктованной не экономическим интересом, а установками демадминистрации в Вашингтоне».

Она считает, что США стремятся таким образом подорвать связи региона с РФ, подтянуть их к западной идеологии порядка, основанного на правилах, имеющей антироссийский и антикитайский подтекст.

«Не сомневаемся в том, что наши партнеры из Центральной Азии со свойственной им мудростью сумеют отличить подходы в пользу взаимовыгодного сотрудничества от планов низвести их страны до положения неоколониального придатка западного лагеря. Надеемся, что деструктивность такой перспективы и серьезные издержки от утраты полнокровных связей с Россией им вполне очевидны», — заявила Мария Захарова.

Эксперт по ЦА, публицист и политолог Аркадий Дубнов в своем интервью изданию «РБК» объяснил, почему в Москве так остро восприняли тренд крена Центральной Азии в сторону Японии.

Эта страна в силу своей технологической и интеллектуальной мощи — очень притягательный магнит. При этом ее отношения с Москвой по итогам Второй мировой войны по-прежнему не урегулированы. Россия считает Японию своим геополитическим недругом, а потому сближение с ней Центральной Азии ей нравиться не может. Аркадий Дубнов

А в экспертном сообществе Казахстана официальному представителю МИД РФ в свою очередь напомнили: «хозяйственные связи» ЦА с Россией продолжаются в других форматах. Это первое. Второе — сами государства, кроме РК, также удалены от Москвы на тысячи километров. Вести же торговые отношения со Страной восходящего солнца предсказуемее, чем с воюющим государством, коим является в настоящее время Российская Федерация.

Заставляет задуматься

Но если о результатах несостоявшегося саммита с участием японского премьера Фумио Кисиды рассуждать можно лишь с точки зрения гипотезы, то итоги шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии политические аналитики уже охарактеризовали как удовлетворительные и прогрессивные.

В мероприятии приняли участие все лидеры центральноазиатских республик. В качестве гостей на встрече присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА Каха Имнадзе.

Стороны подписали следующие документы:

совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;

концепцию развития региональной кооперации «Центральная Азия — 2040»;

решение шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии «О награждении президента Республики Узбекистан Мирзиеева Шавката Миромоновича Почетным знаком глав государств Центральной Азии».

Совместным заявлением президентов ЦА одобрены:

дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы;

план действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы.

Не менее содержательными были и выступления центральноазиатских президентов. Касым-Жомарт Токаев призвал коллег по региону сосредоточиться на том, чтобы ЦА оставалась пространством безопасности, сотрудничества и процветания. В условиях сложных процессов, происходящих в мире, он считает важным выработку общего видения по дальнейшему развитию региональной кооперации.

С этим посылом согласился и Садыр Жапаров. Он отметил, что формат Консультативных встреч лидеров стран Центральной Азии весьма востребован и придает необходимый дополнительный импульс укреплению региональной кооперации по всем направлениям.

А Шавкат Мирзиеев высказался за разработку в этой связи концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности. Он заявил, что ЦА в силу своего геополитического положения «в полной мере испытывает на себе все негативные последствия глобального кризиса доверия и эскалации конфликтов».

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Ранее в своей программной статье «Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию», опубликованной в «Казахстанской правде» накануне саммита, Касым-Жомарт Токаев озвучил мысль о том, что назрела необходимость кооперации именно в сфере оборонной политики и безопасности.

Он обозначил шесть основных задач. Среди них сохранить мир и стабильность не только в Центральной Азии, но и в сопредельных регионах. «На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру ЦА возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности», — пишет лидер Казахстана.

Поэтому ключевой приоритет здесь — создать неделимое пространство безопасности.

Дальше развивать экономический потенциал и углублять сотрудничество, превратив Центральную Азию в один из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов в мире.

Эту позицию не открыто, но в контексте своих выступлений на Консультативной встрече в Астане поддержали и другие главы стран ЦА.

Сохраняя дистанцию

Аналитики подчеркивают, что программные заявления лидера РК и риторика выступлений его коллег по региону свидетельствуют о том, что государства ЦА пытаются отмежеваться, в частности от России.

По мнению Аркадия Дубнова, ссылаясь на периметр, Касым-Жомарт Токаев и его партнеры имеют в виду то, что происходит на российско-украинском фронте.

Это не их война, не их интересы. И центральноазиатские страны хотят укрепить свое внутреннее сотрудничество, формируют «пятерку», чтобы сделать регион субъектом мировой политики. Аркадий Дубнов

По его оценке, ведущую роль здесь играют Казахстан и Узбекистан — их лидеры в 2022 году подписали договор о союзнических отношениях, в рамках которого утвердили Высший межгосударственный совет двух стран.

«Это звучит так же, как Высший государственный совет России и Белоруссии. Но суть этого сотрудничества коренным образом отличается от российско-белорусского союза», — заметил эксперт.

В Центральной Азии не разделяют мировоззрение Москвы и Минска, а именно соперничество с Западом и восстановление в тех или иных пределах пространства Советского Союза. Астана и Ташкент проводят многовекторную политику и не считают для себя возможным вступать в конфронтацию с мировыми центрами силы. Аркадий Дубнов

Эту же позицию всецело разделяют в Бишкеке, Душанбе и Ашхабаде. Между тем в экспертном сообществе отмечают: на фоне нарастающей геополитической турбулентности для государств Центрально-Азиатского региона открываются новые возможности, чтобы сделать экономическую систему эффективной и антихрупкой.

Но для этого надо кардинальным образом менять стиль государственного управления и помнить — времени на раскачку, долгие бюрократические игры и имитацию антикризисной работы нет.