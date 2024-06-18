Камчыбек Ташиев открыл детский сад, построенный для детей сотрудников ГКНБ

В жилмассиве «Кок-Жар» торжественно открыли вновь построенный детский сад «Мекендин келечеги», рассчитанный на 100 мест, сообщает пресс-центр ГКНБ.

В церемонии участвовали председатель спецслужб Камчыбек Ташиев, полпред в Чуйской области Канат Джумагазиев, а также ветераны органов национальной безопасности и родители будущих воспитанников подведомственного детского учреждения.

Камчыбек Ташиев отметил, что обеспечение достойного будущего подрастающего поколения и их безопасности является одной из основных обязанностей органов ГКНБ КР.

Кроме того, подчеркнул, что создание и улучшение семейно-бытовых условий сотрудников Госкомитета нацбезопасности является залогом успешного выполнения ими служебно-боевых задач.

«В связи с чем ожидается открытие подведомственных детских садов ГКНБ во всех областях республики», — заключили в ведомстве.