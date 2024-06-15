Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду

Президент Садыр Жапаров прокомментировал в интервью агентству «Кабар» решение Первомайского районного суда Бишкека, оправдавшего всех фигурантов по так называемому кемпир-абадскому делу.

Он отметил, что не имеет никакого отношения к вердикту Фемиды, и напомнил, что суд — это отдельная ветвь власти.

Я с самого начала говорил, что никто не имеет права вмешиваться в работу суда. Мы все должны подчиняться судебным решениям. Мы не имеем права критиковать их, независимо от того, законны они или нет. Какое бы решение ни принял суд, правильное оно или нет, мы должны с ним согласиться. Садыр Жапаров

Он заметил, что если бы был судьей, то назначил бы наказание организаторам, хотя бы штраф или пробацию.

«Потому что они вводят людей в заблуждение, утверждая, что Кемпир-Абад уходит, хотя на самом деле возвращается его половина, и подстрекают их выходить на улицы и свергнуть власть. Призывов об этом полно в интернете», — сказал глава государства.

Их не интересует судьба Кемпир-Абада. Им нужно только кресло — должность. Любым способом они хотят занять кресло и воровать миллиарды, как раньше. Но их мечты не сбудутся. Сейчас и народ, и времена совсем другие. Садыр Жапаров

По его словам, «как раньше, народ не пойдет за крикунами и ложными патриотами».

«Люди научились сами анализировать и думать. На сегодня Кемпир-Абадом управляет кыргызско-узбекская сторона на условиях 50 на 50. Сейчас на плотине находится по три человека с каждой стороны. Мы управляем вместе. Решения принимаем совместно. Так будет и дальше. Теперь нельзя допускать, чтобы вопросы, которые решаются в правильном направлении, искажались в угоду личным интересам. В вопросах, касающихся интересов государства и всего народа, мы будем двигаться вперед, несмотря ни на что», — заключил президент.

Напомним, 14 июня 2024-го Первомайский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении 22 обвиняемых по кемпир-абадскому делу за отсутствием состава преступления. Восемь фигурантов дела, которые еще находились под стражей, освобождены прямо из зала суда. Остальные обвиняемые уже находились под домашним арестом или под подпиской о невыезде.

Дела остальных пятерых обвиняемых по разным причинам выделены в отдельное производство.